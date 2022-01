Formel 1-legenden David Coulthard er blevet skilt fra den belgiske tv-stjerne Karen Minier. De nåede næsten at være mand og kone i 10 år.

Skilsmissen virker dog ikke til at have ramt David Coulthard alt for hårdt. Han er således allerede kommet videre med kærlighedslivet.

Det skriver flere britiske medier – blandt andet The Sun.

Den 50-årige Formel 1-legende skulle have fundet sammen med den svenske model Sigrid Silversand, som er 23 år yngre end ham selv.

Ifølge medierne har den tidligere McLaren- og Red Bull-stjerne gået rundt i London med den 27-årige svensker og holdt i hånd uden sin vielsesring. Det er også blevet set sammen til fester i det offentlige rum.

Det vides ikke, hvor længe David Coulthard og Karen Minier ikke har været sammen. The Sun skriver dog videre, at han ikke har gået med sin vielsesring i over et år.

Formel 1-legenden blev gift med den belgiske tv-stjerne tilbage i 2013 i Monaco. De havde mødt hinanden otte år tidligere ved et racerløb i Frankrig.

David Coulthard og Karen Minier fik en søn sammen i 2008, som de gav navnet Dayton.