Emily Mayfield er chokeret. Meget endda.

Hendes mand modtager nemlig dødstrusler i disse dage efter en sløj præstation i NFL. Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Baker Mayfield leverede helt præcist en skidt indsats, da Cleveland Browns bragede sammen med Green Bay Packers.

Og det har resulteret i ubehagelige kommentarer og dødstrusler på de sociale medier. Det skriver Emily Mayfield i et længere opslag på Instagram.

Baker Mayfield. Foto: Benny Sieu Vis mere Baker Mayfield. Foto: Benny Sieu

'Jeg beder virkelig for jer, som overhovedet tænker disse tanker,' skriver hustruen til NFL-stjernen og fortsætter:

'Jeg håber, I snart finder noget glæde, så I ikke prøver at stjæle den fra andre. Det er helt vildt, at der er så meget negativitet på de sociale medier.'

Emily Mayfield fortæller videre, at hendes mand ikke respekteres, og at der ud over dødstrusler ligeledes skrives løgne om ham.

Hun oplyser dog ikke, om parret har valgt at anmelde de forskellige dødstrusler fra unavngivne personer til de amerikanske myndigheder.

Ifølge det amerikanske medie er det ikke første gang, at Baker Mayfield bliver forsvaret af sin hustru. Men det er første gang, at hun mener, at folk er gået over stregen i deres kommentarer.

Baker Mayfield har spillet for Cleveland Browns, siden han blev valgt ind i NFL tilbage i 2018.