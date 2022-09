Lyt til artiklen

En film er på vej om den afdøde cricketlegende Shane Warnes liv.

Men det vækker på ingen måde begejstring i Warne-familien. Onsdag var filmen et samtaleemne på en radiostation i Melbourne, og det fik Shane Warnes datter Brooke Warne til at reagere.

'Har nogen af jer respekt for far? Eller hans familie?' skriver hun i en story på Instagram og fortsætter:

'Ham, som gjorde så meget for Channel 9, og nu vil I dramatisere hans og vores families liv seks måneder efter, han gik bort? I er mere end respektløse,' skriver Brooke Warne.

Det var tilbage i marts, Shane Warne gik bort som følge af et hjertestop. Noget, der kom som et stort chok i sportsverdenen.

»Shane blev fundet livløs i sin villa, og trods ambulancefolkenes gentagne forsøg på at genoplive ham stod hans liv ikke til at redde. Hans familie beder nu om ro og forståelse for deres privatliv i den svære tid, og de vil komme med flere detaljer, når den rette tid er til det,« lød det dengang.

I juli blev det så bekræftet, at Channel 9 ville lave en film om Shane Warnes liv, og det skulle allerede have været i støbeskeen tre uger efter dødsfaldet.

»Han har kun været død et par måneder, og så vender de det og vil lave noget sensations-agtigt. De burde skamme sig,« sagde Warnes mangeårige manager James Erskine i den forbindelse til The Herald Sun.

Shane Warnes tre børn, Brooke, Jacksom og Summer. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Shane Warnes tre børn, Brooke, Jacksom og Summer. Foto: WILLIAM WEST

Shane Warne slog for alvor igennem i 1993 på cricketscenen, hvorefter han spillede på højeste niveau i hele 15 år.

Efter 10 år på topplan modtog den kontroversielle australier dog en karantæne for at have anvendt et ulovligt stof, der kunne fremme præstationen på banen.

Han gjorde dog comeback i 2004 og nåede i alt at lave 708 gærder i sin karriere.

Efter karrieren blev Shane Warne ved med at havne i mediernes søgelys, da vilde fester med modeller, et kulørt forretningsliv og en karismatisk tv-ekspertkarriere tiltrak offentlighedens opmærksomhed.