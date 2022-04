Manglende hænder får nu ejerne af Munkholm Zoo til at undskylde overfor sine gæster på forhånd.

»Vi vil gøre alt for at betjene vores gæster. Vi kan bare ikke holde den standard, vi plejer, og desværre vil der kunne forekomme længere ventetid end normalt,« fortæller ejer Lars Christian Jørgensen til B.T.

Haven er især hårdt ramt på den del af parken, de kalder for Oasen. Det omfatter stedets spisested, indgang og maden generelt.

Her er det nemlig ikke lykkedes at finde medarbejdere nok for Lars Christian Jørgensen, hvorfor han og hans kone selv må tage opgaven på sig.

»Alle vores andre medarbejdere er forhindret i den kommende weekend, så jeg forlader min normale funktion med dyrene og stiller mig i Oasen med min kone. Men det betyder også, at der kun er en til at betjene og en til at lave maden,« fortæller han.

Munkholm Zoo står med sommeren overfor stedets højsæson. Derfor er Lars Christian Jørgensen også presset for at finde medarbejdere, så haven kan køre optimalt.

»Hvis det ikke lykkes, så er vi nødt til at omstrukturere en hel del, men jeg håber ikke, vi kommer dertil,« fortæller han.

»Så hvis der sidder nogen derude og kunne have lyst til at arbejde i en Zoologiske Have, så kom ud og vær en del af et team, hvor du selv er med til at sætte noget af dagsordenen.«

Lars Christian Jørgensen og hans søn Milo Jørgensen overtog Munkholm Zoo i 2020.