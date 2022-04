Samtlige danskere har de seneste dage kunne få lov til at bruge den dyrebare benzin på at køre til nærmeste supermarked og smide den ene 100-kronerseddel efter den anden afsted på lam og snaps til wekeendens påskefrokost.

Men for én nordjyde er disse økonomiske bekymringer ikke et problem.

Ikke længere i hvert fald.

For da denne person tog i Meny Hjørring og valgte at købe en lottokupon med på vejen, endte sedlen med at kunne give dem en ny titel: Millionær.

Det fortæller Danske Spil i en pressemeddelelse.

Nordjyden er den heldige vinder af en af de to millionærgarantier, der gives blandt lottospillere hver lørdag.

De kan dermed sætte 1 million kroner ind på kontoen nu.

Den helt store præmie på hele 19 millioner kroner skulle dog gå til en heldig vinder, der købte sin lottokupon i Føtex Ikast.