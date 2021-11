Flere midlertidige skolelukninger kan let komme på tale, efter coronavirus igen er begyndt at sprede sig hastigt i hovedstaden.

Sådan lyder forventningen fra skoleledernes formand Claus Hjortdal på baggrund af nye tal fra Københavns Kommune.

»Der kommer så mange smittede nu, at det nemt ender med, at vi må nedlukke hele skoler og hjemsende eleverne,« siger han.

Københavns Kommune oplyser over for B.T. København, at antallet af smittede elever er fordoblet fra uge 43 til uge 44.

Er du bange for en ny, stor nedlukning?

Mens 166 elever blev konstateret smittet i forrige uge, var tallet i sidste uge steget til 334. Også 36 medarbejdere på skolerne var smittet.

Kommunen oplyser videre, at to skoler foreløbigt har måttet lukke midlertidigt i en uge: Dyvekeskolen på Amager og Strandparkskolen i Valby.

Dermed er eleverne sendt hjem fra klasseundervisningen.

»Det gør mig ked af det, for det har eleverne ikke brug for,« siger Claus Hjortdal.

»Vi kommer fra en periode præget af uro, ændringer og tilpasninger. Der er ingen tvivl om, at skolerne nu går tilbage til at have mere adskilthed, færre og mindre forsamlinger samt bedre hygiejne,« fortsætter han.

Det er sjette dag i træk, at der er registreret over 2.000 nye tilfælde af covid-19 i Danmark.

Yderligere 2.562 personer er bekræftet smittet, viser tirsdagens smittetal fra Statens Serum Institut.

I en kommentar til antallet af smittede skoleelever i København lyder det fra ressourcedirektør i Børne- og Ungdomsforvaltningen Nicolai Kragh Petersen:

»Vi er meget opmærksomme på udvikling af smitten i alle dele af samfundet, herunder også vores egne skoler og institutioner, og følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Vi har en tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om de skoler, der er ramt af smitte,« siger han.

I alt er 3.023 københavnere testet positiv for corona inden for de seneste syv dage. Det giver en incidens på 473.