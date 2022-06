Lyt til artiklen

Du får løn for en arbejdsuge på 37 timer, men skal kun arbejde 32. Hvordan lyder det?

De fleste vil formentlig sende tommelfingeren opad – det gør de i hvert fald på Sunset Boulevard, der nu har indført firedags-arbejdsuge.

Efter en toårig prøveperiode har Danmarks største danskejede fastfoodkæde nu gjort en ny måde at arbejde på helt officiel.

På Sunset Boulevards hovedkontor skal de ansatte kun arbejde fra mandag til torsdag – og holder fri fredag med løn.

Et tiltag, der udsprang af et opgør mod, hvordan man bruger tiden, forklarer administrerende direktør hos Sunset Boulevard Jens Broch:

»Vi ønsker at udfordre måden, vi arbejder på og være mere kritiske i forhold til, hvordan vi bruger tiden. Og derfor har vi blandt andet indført skoleskemaet,« siger direktøren til B.T.

Med »skoleskemaet« henviser han til de klare rammer, som virksomheden har indført i deres dagligdag.

Eksempelvis må de ansatte ikke forstyrres i tidsrummet fra 09-11. Der er fælles frokost fra 11.30-12, og møder bliver først booket til efter frokost. Der er desuden sat 15 minutter af til smalltalk om eftermiddagen.

Ifølge Jens Broch krævede skemaet tilvænning, ikke mindst for ham selv, men har nu bragt større arbejdsglæde for de fleste af de ansatte. Heriblandt Stephanie Andersen, der har arbejdet som Commercial Manager i tre år hos Sunset Boulevard:

»Skoleskemaet har betydet alverden for min arbejdsdag. Jeg går hver dag hjem fra job med en følelse af at have fået en masse fra hånden, og det giver selvsagt en dejlig fornemmelse. Jeg kan også langt bedre holde fri og koble af resten af dagen,« fortæller Stephanie.

Og også en kortere arbejdsuge falder i god jord hos hende:

»Jeg får langt mere tid sammen med min familie og to små piger, og vi kan gå på weekend med et langt større overskud. Mit eget mantra er, at man ikke kun skal leve for weekender og ferier – men også i hverdagene. Det har Sunset Boulevard gjort muligt for mig i endnu højere grad at efterleve.«

Men hvordan hænger det rent økonomisk sammen for Sunset Boulevard, at deres ansatte kun arbejder 32 timer, men får løn for 37?

Ifølge kædens administrerende direktør gavner den nye tilgang til arbejdsugen hos Sunset Boulevard ikke kun de ansatte, men hele virksomheden:

»Der er ingen tvivl om, at de ansatte har været langt mere effektive i den toårige prøveperiode end før. Så tiltaget afspejler sig positivt i omsætningen. Vi har ikke tabt penge på det, tværtimod. Indtil dags dato er vi vækstet med 41 procent og har åbnet fire nye resutranter i 2021,« fortæller Jens Broch.

At ansatte er mere effektive, underbygges af en undersøgelse, som Sunset har foretaget.

Den viser, at 72 procent af de ansatte mener, de har mere overskud til andet end arbejde, 82 procent af medarbejderne mener, at de er blevet en smule eller meget mere effektive og tæt på 100 procent vurderer, at Sunset Boulevard som virksomhed er blevet mere effektiv.

Sunset har 41 restauranter spredt ud over hele Danmark, samt en enkelt i Grønland og en på Færøerne.