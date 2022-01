Sundhedsstyrelsen får af flere eksperter kritik for at skræmme små børn

Nu viser det sig nemlig, at Sundhedsstyrelsen har købt reklameplads i vaccinekampagnevideoer målrettet børn i både YouTube-videoer og iPadspil, der har børn helt ned til to år som målgrupper.

Den måde at vise vaccinevideoer til børn kalder flere eksperter problematisk, og Sundhedsstyrelen har trukket annonceringerne tilbage.

Det fortæller værten Anne Kirstine Cramon lørdag i 24Syv-programmet Mette & Magten.

Anne Kirstine Cramon. Foto: Mathias Svold Vis mere Anne Kirstine Cramon. Foto: Mathias Svold

Videoerne følger familier, hvor både børn og voksne i forskellige familier fortæller bevæggrundene for at lade sig vaccinere.

Den 7-årige Marla siger eksempelvis følgende på en af videoerne:

»Jeg skal passe på min mor, jeg skal passe på min lillesøster og jeg skal passe på min far, at han ikke får corona.«

Susanne Skaanning, cand. pæd.i pædagogisk psykologi med speciale i børns udvikling og barn-voksen-relationer, er kritisk.

»Når man sniger kampagner ind af bagvejen - og bagom forældrene - kan det have konsekvenser. Det er i bedste fald tankeløst og i værste fald udspekuleret, når man forsøger at påvirke børn direkte,« siger hun til i programmet og tilføjer:

»Der er en grund til at man bruger udtrykket 'det er lige så let som at stjæle slik fra børn', og der er en grund til, at vi har en markedsføringslov, som alle andre skal følge. Etisk kan man stille spørgsmålstegn ved at Sundhedsstyrelsen udsender kampagner direkte til børn, der ikke endnu har udviklet evnen til kritisk tænkning.«

Professor i medieret ved Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller, er også kritisk.

»Man kan godt stille spørgsmålstegn ved, at Sundhedsstyrelsen placerer videoer i situationer, hvor barnet er uforberedt og vaccine-videoerne popper uanmeldt op. Det ser jeg et problem ,« siger han i Mette & Magten.

Han slår fast, at han ikke er sikker på, det er direkte ulovligt, men man i hvert fald godt kan stille spørgsmålstegn ved det.

»Sundhedsstyrelsen må gerne orientere om det, de mener, der er fagligt belæg for, men det er anderledes, når det handler om børn. Markedsføringsloven har meget skrappe regler for, hvad man må i forhold til børn - og det er i den kontekst problematisk, at Sundhedsstyrelsen placerer videoer i produkter, som børn kan forestille at anvende uden, at forældrene er der,« siger professoren i programmet.

Kommunikationschef i Sundhedsstyrelsen, Eva Tolstrup Ziegler, oplyser, at videoerne ikke længere annonceres.

»Det er uhensigtsmæssigt og beklageligt, at børn er blevet eksponeret for de her videoer uden deres forældre, og vi har stoppet annonceringen med dem,« siger hun i programmet.

Mette & Magten kan også fortælle at Sundhedsstyrelsen har annonceret efter en ikke-etnisk dansk familie, der skulle være i tvivl om, hvorvidt deres børn skulle vaccineres.

Sundhedsstyrelsen har tilbudt familien et honorar på 30.000 kr for at medvirke i filmen.

Eva Tolstrup Ziegler erkender, at det er problematisk.

»Jeg kan godt forstå, at man kan være i tvivl, om man kan stole på vores vaccinefilm, når vi har betalt en familie for at medvirke og indtage et bestemt standpunkt. Det har vi ikke været opmærksomme på og det er dumt,« siger hun i programmet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har ingen kommentarer til Sundhedsstyrelsens videoer, oplyser Mette & Magten.