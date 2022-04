Mandag formiddag fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en 24-årig mand, der natten til mandag ved 1-tiden havde taget en pirattaxa hjem fra byen i Aarhus.

Manden har forklaret til politiet, at han var meget beruset, men at han havde aftalt en fast pris med chaufføren, og at pengene skulle overføres via MobilePay.

Da den 24-årige mand skulle til at betale og havde gjort betalingen klar i MobilePay-app’en, sagde chaufføren, at han ikke kunne finde sin telefon og bad den 24-årige tænde lommelygten i sin telefon, så han bedre kunne se.

Chaufføren lånte herefter den 24-åriges telefon til at lede efter sin egen.

Det lykkedes ikke chaufføren at finde sin telefon. Han gav den 24-årige mand sin telefon igen og sagde, at det var lige meget med betalingen.

Først da den 24-årige kom op i sin lejlighed opdagede han, at der var overført flere tusinde kroner via MobilePay i stedet for det aftalte beløb.

Østjyllands Politi opfordrer kraftigt til, at man ikke benytter sig af pirattaxaer, da der er risiko for at blive snydt, bestjålet eller røvet.

Tag en autoriseret taxa, benyt offentlige transportmidler eller få en ven til at hente dig, er politiets råd.