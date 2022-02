Det er ikke hver mandag, man kan gå på arbejde og blive mødt med klapsalver og tillykker.

Men det var ikke desto mindre, hvad den administrerende direktør for landets største autobrancheleverandør FTZ, Sven Kristensen, oplevede mandag, da han indviede virksomhedens medarbejdere i planen om at bygge et nyt hovedsæde, der flytter cirka 300 arbejdspladser fra Odense til Rørup i Assens Kommune.

FTZ er nemlig i gang med at bygge på en 23,6 hektar stor erhvervsgrund 20 kilometer vest for Odense, og herfra skal der blandt andet leveres reservedele, værktøj og dæk til landets autoværksteder.

»Det er blevet taget rigtig godt imod,« siger Sven Kristensen.

Ifølge planen skal det nye hovedsæde stå færdigt i 2024, og i praksis vil det samle virksomhedens centrallager, regionallager, administration og FTZ Akademi under samme tag. På nuværende tidspunkt er afdelingerne delt på seks forskellige lokationer i Odense.

»Vi er en virksomhed, der har en tung logistik, så bare det at have et lager i stedet for fem lagre, giver synergi i sig selv,« siger Sven Kristensen.

I løbet af mandag besøgte direktøren de afdelinger, der bliver berørt af flytningen, og her fik medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål til deres fremtidige arbejdsplads.

Nogle var nysgerrige på, hvordan det nye hovedsæde skal indrettes, og andre sagde, at de ville få langt til arbejde på cykel. Derfor var der også både faglige og personlige input at tage med videre.

»Vi vil gerne involveres i at lave nogle gode transportløsninger, så det har været spændende,« siger Sven Kristensen.

Han understreger, at den nye adresse i Assens Kommune er valgt ud fra kriterier om at få mere plads, mere vidensdeling og være tæt på motorvejen – og altså ikke er et fravalg af Odense.

»Timingen er altid svær, og nu her er bare det at finde en egnet byggegrund svært,« siger han.

I alt beskæftiger FTZ cirka 1.1000 medarbejdere fordelt på 50 afdelinger i Danmark, Færøerne og Grønland. De cirka 300 medarbejdere, der om to år skal arbejde på den nye adresse, får ifølge Sven Kristensen indflydelse på, hvordan det nye hovedsæde kommer til at se ud, så både logistik og vidensdeling kommer til at spille:

»I stedet for, at vi selv sidder og gør os kloge på det, vil vi gerne have en arkitekt, der får indblik i, hvordan det hænger sammen.«