»Min bror, det' kærlighed.«

Sådan begynder Danmarks mest Spotify-streamede sang for tiden, der bliver sunget af rapperne Gilli, Kesi og A'typisk.

De første to navne kender du med sikkerhed, men den sidste – A'typisk – er et relativt ubeskrevet blad i den danske mainstream-rap.

Og så er han det, man på godt, gammeldags dansk vil kalde en bølle.

Han er medlem af rockerklubben Satudarah og har ad flere omgange luftet sine holdninger om politiet og 'stikkere' i sine sangtekster, som han eksempelvis giver en smag på i sangen 'STTS':

'4-0 til Palle Sørensen, så bare læg dig ned i graven, en panser skal lig' i graven.'

STTS står iøvrigt for 'Satudarah Tetap Tetap Satudarah' – oversat til 'Satudarah for altid – for altid Satudarah'.

I musikvideoen til sangen står A'typisk med det borgerlige navn Amin Kevlar med Satudarah-vest sammen med alle sine 'brødre' fra rockerklubben, og det er netop det tilhørsforhold, der lige nu har skabt en større diskussion i en lille jysk flække tæt på Vejle.

I Løget syd for Vejle står A'typisk nemlig til at skulle optræde den 15. februar 2020 for byens unge til en såkaldt 'Lur Fest' rettet mod 15-19-årige.

Helt præcist er det Løget Ungeråd, der har til formål 'at fremme et 'sundt og velfungerende ungdomsliv' i byen, som har planlagt, at den rocker-relaterede rapper skal forbi byens unge med sine voldsomme tekster.

Sangen 'STTS' er et par år gammel, men i sangen 'Fri fod' fra i år gør A'typisk også soleklart i de første linjer, at det ikke er ham, man skal sladre om.

'Knytnæver til du spytter tænder – stikkere bliver stukket, til de ikke bløder længere,' synger den dansk-iranske rapper.

Og det er bestemt ikke alle i Løget, der synes, det er en god idé, at A'typisk skal sprede sine voldelige og politifjendtlige tekster foran byens unge.

Lederen af det kriminalpræventive SSP i Vejle, Helle Brynaa, tager eksempelvis stor afstand til koncerten.

»Vi kan naturligvis ikke bakke op om sådan en koncert, men vi kan ikke gøre noget. Det er også politiets holdning, og vi har prøvet at italesætte det, men det er så også den mulighed, som vi har,« siger hun til B.T.

B.T. har kontaktet formanden for Løget Ungeråd, Jonas Nielsen, der altså har været med til at arrangere koncerten.

Men han er ikke meget for at kommentere på kritikken.

»Det skal I slet ikke blande jer i,« siger Jonas Nielsen.

Vil du uddybe det?

»Det vil jeg ikke, nej. Jeg vil bare sige, at jeg ikke vil svare på spørgsmål, og at I ikke skal blande jer,« understreger formanden.

Ungerådet i Løget er støttet af Den Boligsociale Helhedsplan, og i den forbindelse kan der i teorien være finansiering fra Vejle Kommune.

Lederen for Den Boligsociale Helhedsplan i hele Vejle by, Jacob Wiese, fortæller dog til Vejle Amts Folkeblad, at koncerten ikke er finansieret med penge fra helhedsplanen, men at han desuden ligesom SSP og politiet tager afstand fra arrangementet.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra A'typisks management og pladeselskab.