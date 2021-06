De danske teenageforældre skal nu tage stilling til et stort spørgsmål, der vedrører enhver forælders kæreste eje. Skal man lade sine børn på 12-15 år vaccinere, som Sundhedsstyrelsen torsdag har anbefalet på et pressemøde?

»Der vil være en fire procents ekstra befolkningsimmunitet i Danmark ved at vaccinere de 12-15-årige,« lyder det fra Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, under pressemødet.

Det er en vigtig beslutning, og det er langtfra alle forældre, der er sikre i sagen.

Faktisk er op mod hver tredje forælder i tvivl om, hvorvidt de skal lade deres børn vaccinere. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for B.T.

Halvdelen af forældrene svarer ja til at lade deres børn vaccinere, og de resterende 17 procent svarer nej.

Men det er bestemt ikke en ligetil beslutning, om man skal lade teenagerne vaccinere eller ej. Heller ikke selvom Søren Brostrøms anbefaling står klart og tydeligt:

»Vi har brug for mere befolkningsimmunitet. Derfor vil vi tilbyde vaccinen til 12-15-årige. Det vil medvirke til, at vi bevarer epidemikontrollen hen over vinteren,« siger Søren Brostrøm.

Samtidig anerkender han også, at man godt kunne bruge lidt mere data på, præcis hvordan børn reagerer på vaccinen.

Der er dog foretaget forsøg med Pfizer-vaccinen på 2.260 børn mellem 12 og 15 år. Kun 1.131 børn fik vaccinen, mens 1.129 børn var i kontrolgruppen og modtog placebo.

»Her har vi et fint data grundlag i vores godkendelsesstudiet. Det er dog ikke et overvældende datasæt. Vi vil gerne have mere data, når det gælder børn,« siger Søren Brostrøm på pressemødet.

Og netop det får Klaus Birkelund Johansen, der er formand for Dansk Pædiatrisk Selskab, til at holde igen med anbefalingen om at vaccinere børn.

En holdning stik mod Sundhedsstyrelsen, der ligeledes kom til udtryk under pressemødet.

»Jeg vil som børnelæge anbefale forældrene at afvente beslutningen, til vi har nogle flere informationer om den her vaccine,« siger Klaus Birkelund Johansen.

Christine Stabel Benn, der er professor i global sundhed ved SDU, var ikke med ved pressemødet, men til TV 2 News udtaler hun en meget direkte kritik af Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Hun mener slet ikke, at der datagrundlag for at kunne tilbyde vaccinen til de 12-15-årige.

Søren Brostrøm understreger dog, at det vil være fuldstændig frivilligt, om man vil lade sine børn vaccinere. Forældrene til de enkelte børn vil dog få en invitation i e-Boks, og vaccinationerne vil finde sted omkring september.

Hvorvidt de helt unge under 12 år skal vaccineres, er der endnu ikke blevet taget stilling til.