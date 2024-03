Er du på vej til at købe en ny sofa, cykel eller noget helt tredje på Den Blå Avis, er der ét altoverskyggende sikkerhedsråd, hvis du vil undgå at blive svindlet:

Du skal handle med MitID-validerede profiler.

Men selv den sikkerhedsforanstaltning kan vise sig at være langt fra nok.

B.T. kan nemlig i dag afsløre, at MitID-validerede DBA-profiler er en salgsvare på det sorte marked.

På flere lukkede Facebook-grupper, hvor der blandt andet også sælges hårde stoffer, falske pas, kopivarer og stjålne cykler, har B.T. fundet flere opslag fra anonyme brugere, som altså ønsker at betale for en MitID-valideret DBA-profil.

I et af tilfældene tilbyder en anonym mand 1.500 kroner pr. dag, hvor vedkommende kan benytte en andens validerede profil.

»Betaler 1.500+ om dagen for MitID verificerede DBA-konti. Like opslaget eller skriv i kommentarfeltet, og jeg kontakter dig,« lyder opslaget fra en anonym mand i en af grupperne, hvor der er omtrent 4.400 medlemmer.

I en anden lukket gruppe med lidt over 700 medlemmer søger en mand også validerede DBA-profiler uden at blive specifik i forhold til prisen.

»Søger verificeret dba profiler – betaler rigtig godt,« skriver vedkommende.

Flere spørger i kommentarfeltet, hvor meget manden præcis vil betale.

En kvinde spørger dog også:

»Hvornår betaler du mig???«

B.T. har uden held forsøgt at kontakte både manden, der søger DBA-profilerne, og kvinden, der tilsyneladende før har solgt vedkommende sin profil.

Schibsted, der ejer Den Blå Avis, oplyser i et skriftligt svar til B.T., at man er klar over, at MitID-valideringer potentielt kan blive handlet.

»På DBA styrker vi sikkerheden på vores platform ved at anvende MitID til validering af brugere. Vi er dog fuldt bevidste om, at MitID-validering ikke er fejlfri. Selv om en sælger er valideret med MitID, er det ikke en ubetinget garanti for deres gode intentioner,« skriver kundeservicechef Lene Kristensen og fortsætter:

»Vi er også klar over, at MitID-valideringer potentielt kan blive handlet, hvilket indebærer en risiko for misbrug af andres identiteter.«

Fem gode råd til at lave den sikreste onlinehandel på DBA. Vælg en sælger som er MitiD-valideret. Det er som udgangspunkt en sikkerhed for, at sælger er, hvem han/hun giver sig ud for at være. Vær dog opmærksom – En validering er ikke nødvendigvis en garanti. Tjek hvad sælger ellers har til salg; Er der mange andre ting til salg som for eksempel havemøbler og børnetøj – eller er der kun denne ene attraktive vare til salg på profilen? I så fald kan det være et faresignal. Er profilen nyoprettet, skal du være ekstra på vagt. Bed evt. sælger om at MitID-validere profilen inden handel, hvis dette endnu ikke er gjort. Mød sælger personligt, så du kan se varen, inden du betaler. Modtager du betaling via MobilePay eller kontooverførsel, så tjek at beløbet er indsat på din bankkonto, inden du afsender varen.

DBA opfordrer generelt brugerne til at rapportere mistænkelige annoncer.

B.T. har forsøgt at række ud til alle de personer, der enten søger eller sælger MitID-validerede DBA-profiler, men ingen er vendt tilbage.