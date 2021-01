Ny Ramasjang-kanal skal supplere skoleundervisning eller fungere som et afbræk i løbet af dagen, siger DR.

Mandag havde DR's nye midlertidige ekstrakanal "Ramasjang hjemmeskole" premiere på DRTV, der er DR's onlineunivers.

Kanalen skal hjælpe forældre landet over med hjemmeundervisning af de 4-8-årige, der er sendt hjem under coronanedlukningen.

Og ifølge Morten Skov, der er chef for Ramasjang og Ultra på DR, skal det være et supplement til skoleskemaet. Der er også opgaver og undervisningsmateriale knyttet til udsendelserne.

- Det var en særlig situation efter nytår, da de mindste klasser også blev sendt hjem. Det her er for at imødekomme den situation og give et supplement til den hjemmeundervisning, der allerede er.

- Vi har set på, hvad vi som public service-institution kan tilbyde. Og der har vi bare rigtig mange programmer, som man kan tage ind i en læringssituation og tale om derhjemme, siger han.

Kanalen, der både kan findes på DR's tv-app og på DR's hjemmeside, skal ikke erstatte hjemmeundervisningen, understreger Morten Skov.

- Hvis man har mod på det og lyst til det, kan man lave en time eller tos ekstra hjemmeundervisning. Men man kan selvfølgelig også bare bruge det som en kanal, hvor man lige får et afbræk og er i godt selskab med vores værter, siger han.

- Du kan tilgå det, hvornår på dagen du vil, når det passer ind. Vi har i Danmark på mange måder velfungerende virtuel undervisning lige nu i skolerne. Det her er ikke en erstatning for den undervisning, siger Morten Skov.

DR fortsætter kanalen, så lang tid der er en efterspørgsel efter det. Det vil således afhænge af seertal og respons fra forældrene, fortæller han.

Kanalen sender fra 08.00 til 14.00 en lang række programmer om alt fra historie til bevægelse.

DR har også udvidet Ultra Nyt, der henvender sig til de større børn på 9-14 år. Også her vil DR forsøge at engagere børnene.

Ifølge Ramasjang-chefen har der allerede været positiv respons over for initiativet. Men de første seertal mangler stadig at rulle ind.

- Responsen fra forældre i forhold til annonceringen har været superpositiv. Det er noget, vi kommer til at følge i den næste uge for at se, hvordan det bliver taget imod, og hvor meget det bliver brugt, siger han.

/ritzau/