For cirka to uger siden kunne Nina Nielsen og hendes to hunde gå helt uforstyrret, når de tog deres sædvanlige tur i Odense.

Men den tid er nu forbi.

En aggressiv måge har indtaget en af rutens strækninger, og Nina Nielsen har været nødt til at tage en anden tur med sine hunde.

»Den skriger helt vildt,« forklarer hun og fortsætter:

»Mens man går på stien, så flyver den ned mod en og skriger helt åndssvagt meget. Den kommer meget tæt på med fødder og næb.«

B.T. har før bragt en række artikler, der beskriver danskeres oplevelser med aggressive måger, og for få dage siden bragte vi historien om, at de igen vækker opsigt i de danske byer.

I den forbindelse talte vi med naturvejleder og mågeekspert Jørn Dyhrberg Larsen. Han fortalte, at det faktisk ikke er særlig underligt, at mågerne indtager byerne.

»De bruger byerne i højere grad end tidligere som yngleplads, fordi der er så mange nybyggerier med flade tage. Tidligere fandt man mest de flade tage i industrikvarterer, men nu er de også inde i byerne,« siger Jørn Dyhrberg Larsen.

I byerne er det også lettere for dem at holde sig på afstand af fjender. Det er svært for eksempelvis en ræv at komme op i 20 meters højde og dræbe mågens unger. Samtidig er det lettere at finde mad.

»Byen er et godt sted for dem at finde føde. Der er mange åbne skraldespande, og er de rigtig heldige, så har nogen tabt en halv shawarma på vej hjem fra byen,« siger mågeeksperten.

Når mågerne bliver aggressive, så er det ofte, fordi de passer på deres unger, forklarer Jørn Dyhrberg Larsen.

»Det er ikke altid, man kan se mågeungerne, men det er ofte årsagen til, at de angriber mennesker.«

Nina Nielsen er heldigvis aldrig blev decideret angrebet af mågerne.

»Men mågen – og nogle gange flere af dem – bliver ved med at være truende i deres adfærd, til man er væk fra området,« siger hun.

Øverst i artiklen kan du se en video af mågerne i hendes område.