Helt ekstraordinært mange mennesker bliver i øjeblikket ramt af luftvejsinfektionen, der skyldes RS-virus. Og faktisk er det særligt de mindre børn, som bliver hårdt ramt.

Ledende overlæge på H.C. Andersen børne- og ungehospital Marianne Skytte Jakobsen fortæller i den forbindelse til B.T. Odense, at hun aldrig har oplevet noget lignende.

»Vi har rigtig mange indlagt lige nu, og vi har travlt. Især sygeplejerskerne har jo travlt med at passe og tilse de syge børn. Hvis man normalvis spørger mig, hvor mange vi har indlagt på de her tidspunkt med RS-virus, ville jeg sige nul,« siger overlægen, der skyder på, at der i skrivende stund er ti indlagte med RS-virus.

Alene i uge 34 blev der påvist i alt 510 tilfælde på landsplan, og det er en enorm stigning sammenlignet med sidste år. Det oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

RS-virus RS-virus er den hyppigste årsag til, at små børn bliver indlagt med en luftvejsinfektion. Ofte forløber infektionen som en forkølelse. Men specielt hos små børn under 6 måneder ses ofte en nedre luftvejsinfektion, som fører til vejrtrækningsproblemer. Ved 2-års-alderen har næsten alle børn haft RS-virus én gang. Og halvdelen har haft det to gange. I Danmark indlægges cirka 3% af alle børn mindst én gang med RS-virus inden for de to første leveår.

Indlæggelsesrisikoen er betydelig højere hos børn, som er født for tidligt, har hjerte- eller lungesygdom eller som lider af andre kroniske lidelser. Dog er det yderst sjældent at nogen danske børn dør af RS-virus infektion. Kilde: Statens Serum Institut.

»En mulig forklaring kan være, at det er en effekt af, at man for nylig har åbnet landet op igen efter nedlukningen og restriktionerne under covid-19-epidemien,« siger afdelingslæge fra SSI Lasse Vestergaard og fortsætter:

»Det kan også være, at der lige nu er mindre beskyttende immunitet over for RS-virus blandt børn, fordi der var langt færre tilfælde af virussen i vinter. Her så vi et kraftigt fald for både RS-virus og en række andre luftvejsinfektioner.«

Særligt for små børn kan RS-virus være en hård omgang at komme igennem, fortæller Marianne Skytte Jakobsen.

»Man kan opleve, at mindre børn ikke kan spise noget mad, og at de bliver meget trætte. Det kan også være en meget hård omgang for de lidt større, især hvis man har noget med lungerne i forvejen,« siger hun og tilføjer:

»Man skal tage fat i sin egen læge, hvis man mistænker RS-virus. Hvis det er et lille barn, så skal man ikke vente til næste dag. Man skal ringe samme dag.«

Overlægen fortæller, at man som forældre til en helt lille skal holde øje med, om ens børn har kræfter til at spise, om de er meget trætte, og om de kan trække vejret ordentligt.

Marianne Skytte Jakobsen fortæller, at der tegner sig det fuldstændig samme billede i resten af landet.