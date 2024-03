Billedet er blevet selve symbolet på den bestikkelsessag, der har martret Rigspolitiet gennem mere end syv år. Brugt igen og igen her på bt.dk.

Det er taget i juni 2014 uden for Christiansborg. Ved siden af tidligere udviklingschef i Rigspolitiet, Rene Holleufer, står den på daværende tidspunkt helt ukendte afdelingschef, Bettina Jensen, og smiler til fotografen.

Hun har netop modtaget et ridderkors som bekræftelse på, at hun er slået til ‘Ridder af Dannebrogordenen’.

Ti år senere i 2024 har Kong Frederik og hans administration nu bedt om, at Bettina Jensen afleverer ridderkorset tilbage.

Det fulde billede af Bettina Jensen foran Christiansborg, da hun i 2014 sammen med en anden chef i Rigspolitiet, Rene Holleufer, modtog ridderkorset. Foto: Bjarne Lüthcke Vis mere Det fulde billede af Bettina Jensen foran Christiansborg, da hun i 2014 sammen med en anden chef i Rigspolitiet, Rene Holleufer, modtog ridderkorset. Foto: Bjarne Lüthcke

»Bettina Jensen har fået frataget sit ridderkors, og hun er orienteret om det,« oplyser Kongehusets kommunikationsafdeling til B.T.

Fratagelsen af ridderkorset er en direkte konsekvens af den dom, der blev afsagt i Landsretten 18. januar 2024.

Her blev Bettina Jensen dømt otte måneders fængsel for bestikkelse. Heraf de to ubetinget. Også Bettina Jensens veninde og pensioneret konsulent, Mariann Færø, blev dømt. Hun fik seks måneders betinget fængsel.

Dommen var kulminationen på den sag om vennetjenester, som B.T. har afdækket siden 2016, og som er blevet til podcasten ‘Politichefens hemmelighed’. Torsdag udkom det ottende og sidste afsnit i serien.

Kvinderne blev dømt for bestikkelse, fordi Bettina Jensen fra 2012 til 2015 modtog små 800.000 kroner i drypvise kontooverførsler fra Mariann Færø samtidig med, at Bettina Jensen hyrede Færø til Rigspolitiet for 10,5 millioner kroner. De blev frifundet i byretten i marts 2022, men den dom omstødte altså landsretten.

I retten påstod Bettina Jensen og Mariann Færø, at de 800.000 kroner var betaling for konsulentarbejde, som Bettina Jensen udførte for veninden i sin fritid.

Men den forklaring mente landsretten var utroværdig, og derfor blev de dømt for henholdsvis at modtage og yde bestikkelse.

Bettina Jensen følger dermed i slipstrømmen af personer, som har fået frataget deres kongelige ordener efter en dom. Det er tidligere sket for eksempelvis kammerherre, Christian Kjær, der fik frataget sin titel efter en betinget fængselsdom på 30 dage på grund af påkørsel af en fodgænger.

Også formanden for DanmarksDemokraterne, Inger Støjberg, valgte at levere sit kommandørkors tilbage, da hun blev idømt fængsel i Rigsretten. Hun undgik dermed, at det blev taget fra hende.

Bettina Jensens advokat Anders Németh er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

Et særafsnit af B.T.s podcast 'På fersk gerning' er ude nu. Det er sidste afsnit af true crime-podcasten 'Politichefens hemmelighed', som du også kan lytte til som serie, der hvor du normalt lytter til podcast.