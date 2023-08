Det kan gå hen og blive nogle lange, trætte dage for de ansatte i Ringsted Kommune.

Kommunen skal spare 30 millioner kroner i næste års budget, og et af spareforslagene går på, at man sløjfer kaffen til medarbejderne.

Det skriver TV2 Øst.

Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) er med til at lede de kommende budgetforhandlinger.

Dog vil han lige nu ikke forholde sig til de enkelte forslag, der er fremsat af direktionen.

Direktionen har regnet sig frem til, at der kan spares 300.000 kroner årligt, hvis man helt dropper kaffen på kommunens arbejdspladser.

»Vi arbejder med et par hundrede forskellige forslag, store som små. Lige fra besparelser på rengøring til de ældre til normeringen i sfo’er. Og det bliver vi nødt til at sætte ind i en helhed, og så se, hvor vi lander,« siger borgmesteren til TV2 Øst.

Henrik Hvidesten anerkender, at forslaget om at skrotte kaffe potentielt vil kunne påvirke kommunens evne til at fastholde og rekruttere medarbejdere.

Det er den afvejning, som han og resten af byrådet skal foretage i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.