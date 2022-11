Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Coop Danmark tilbagekalder økologisk kamillete, da der er påvist et for højt indhold af pyrrolizidinalkaloider i produktet.

Et kræftfremkaldende stof.

Der er tale om Änglamark økologisk kamillete, der har stregkodenummeret 7340011346340 og bedst før-dato enten 05.05.2024, 14.06.2024 eller 12.10.2024.

Den er solgt i Kvickly, Superbrugsen, Dagli'Brugsen og på Coop.dk/mad.

»Fødevarer med et højt indhold af pyrrolizidinalkaloider kan være skadelige for dig, hvis du spiser eller drikker dem ofte. Pyrrolizidinalkaloider øger nemlig din risiko for at udvikle kræft. I dette tilfælde er indholdet i teen så højt, at Fødevarestyrelsen vurderer, produktet skal kasseres,« lyder det.

»Har du allerede drukket af teen, så er der ikke en akut risiko for din sundhed, da det er indtag over længere tid, der betyder noget. Det er vigtigt, at vi så vidt som muligt begrænser vores indtag af disse stoffer.,« fortsætter Fødevarestyrelsen.

Har man købt den pågældende kamillete, bør man kassere det eller levere det tilbage til butikken, hvor det er købt.