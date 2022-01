Det var onsdag eftermiddag, solen skinnede og alt var som normalt, da Ashling Murphy tidligere på ugen drog ud på en løbetur ved kanalen Grand Canal i Cappincur i Irland.

Men selvom det var ved højlys dag, formåede en ukendt morder at tage livet af den 23-årige kvinde.

En sag, der har sendt chokrystelser gennem det irske land.

Intet tyder på, at Ashling Murphy kendte sin gerningsmand, og vedkommende er stadig ikke blevet pågrebet.

23- årige Ashling Murphy, der blev dræbt på sin løbetur Foto: CLODAGH KILCOYNE Vis mere 23- årige Ashling Murphy, der blev dræbt på sin løbetur Foto: CLODAGH KILCOYNE

Der er sat 50 efterforskere til at granske drabet, der fandt sted onsdag klokken 16.

Af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke komme nærmere ind på dødsårsagen, men beskriver det som en »forfærdelig handling«.

Flere medier skriver i den forbindelse, at gerningsmanden flygtede, da to andre kvinder så ham.

Politiet har dog offentliggjort billedet af en sort og grøn racercykel, som de gerne vil have oplysninger fra offentligheden om.

Mens hele det irske politikorps leder efter morderen, bruger resten af landet kræfter på at fordømme handlingen.

Det er blevet til hashtagget #SheWasGoingForARun, og her er det især kvinder, der diskuterer sikkerheden for deres køn.

Mange er dybt rystede over, at sådan et drab kan ske ved højlys dag, og det har samtidig fået statsminister Micheál Martin til at tage bladet fra munden.

»Hele landet er knust og chokeret efter det voldelige og barbariske drab. I vores samfund er der ikke plads til vold - slet ikke mod kvinder. Det kan og vil ikke blive tolereret,« siger han til BBC.

Men også Ashling Murphy hyldes i stor stil de her dage.

Den 23-årige kvinde arbejdede som lærer på folkeskolen Durrow National School og underviste 28 børn i en 1. klasse.

»Hun var en fantastisk og ekstraordinær idrætsudøver, irsk musiker, sangunderviser og stor inspiration,« siger skolens rektor, James Hogan, til mediet Virgin Media News.