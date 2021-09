Du skal stå på gaden til offentlig skue, hvis du vil modtage behandling for dit stofmisbrug.

Og det er ikke i orden, skriver Socialtilsynet Syd i sin seneste vurdering af behandlingscenteret.

Borgerne er nemlig ikke sikret anonymitet hos Behandlingscenter Odense, da de skal vente i et udendørs venteområde, hvor man er fuldt synlig for forbipasserende. Det skriver Fyens Stiftstidende.

»Det er problematisk, at tilbuddets udendørs venteområde er fuldt synligt for alle forbipasserende, hvorved borgernes retssikkerhed i forhold til anonymitet i deres behandlingsforløb ikke er sikret,« står der blandt andet i tilsynsrapporten.

Jakob Gudbrand, der er koncernchef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, erkender, at kritikken er alvorlig. Til Fyens Stiftstidende siger han, at han godt er klar over, at det ikke er de bedste fysiske rammer, de har.

»De står til skue i en grå, uindbydende parkeringsgård, hvilket potentielt øger stigmatiseringen af målgruppen,« står der yderligere i tilsynsrapporten.

Socialtilsynet kalder det også problematisk, at miljøet omkring centret ikke ligefrem virker trygt.

Til det svarer Jakob Gudbrand, at de håber, at et forbedret gårdmiljø kan skabe et mere sikkert miljø. Han håber, at det måske kan skubbe det hele i den rigtige retning.