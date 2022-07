Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De britiske myndigheder har udsendt en rød alarm.

For første gang står Storbritannien nemlig over for en national hedebølge, der kan ramme både sunde og raske.

Det skriver BBC.

Ifølge prognoserne vil temperaturen stige til omkring de 40 grader i områder som London, Manchester og York på tirsdag.

De høje varmegrader skal tages alvorligt, og derfor advarer sundhedsmyndighederne nu om farerne ved den ekstreme varme, skriver Sky News.

»Det klare budskab til offentligheden er at tage de fornuftige skridt med hensyn til vand, skygge og dækning, som mange mennesker er opmærksomme på. Det er den bedste måde at afbøde varmen på,« siger Steve Barclay, der er statssekretær for Sundhed og Social Omsorg i Storbritannien, ifølge mediet.

Statssekretæren kommer derfor med en opfordring til befolkningen:

»Vi beder folk om at holde øje med deres naboer og dem, der kan være sårbare.«

Storbritannien indfører desuden nye foranstaltninger, herunder ekstra arbejdstimer for ambulancepersonale og øget dialog med hospitalerne, da man 'frygter det værste'.

Det britiske sundhedsagentur (UKHSA) advarer om, at sygdom og død i forbindelse med hedebølgen vil kunne forekomme blandt både sunde og raske mennesker.