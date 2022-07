Lyt til artiklen

Senere i dag, lørdag, vil der blive afholdt et såkaldt COBRA-møde i Storbritannien, hvor den forestående hedebølge vil blive diskuteret.

Det skriver Sky News.

Alle prognoser tyder nemlig på, at man i starten af næste uge vil sætte ny britisk rekord, når det gælder temperaturer.

Meteorologer har spået, at der er 80 procent chance for, at graderne vil overstige den hidtidige rekord på 38,7 grader, der blev sat i Cambridge tilbage i 2019. Samtidigt skulle chancen for, at temperaturen runder de 40 grader et sted i Storbritannien tirsdag 19. juli, være helt oppe på 50 procent.

Derfor har det britiske Met Office altså udsendt sin første røde advarsel for ekstrem varme nogensinde.

Dagens COBRA-møde bliver det andet i rækken, efter det britiske sundhedssikkerhedsagentur (UKHSA) øgede sin varmesundhedsadvarsel fra niveau tre til niveau fire og derved vurderede det til at være en national nødsituation.

Niveau fire på UKHSAs varmesundhedsadvarsel nås »når en hedebølge er så alvorlig og/eller langvarig, at dens virkninger strækker sig uden for sundheds- og socialsystemet«.

Her kan sygdom og – i værste fald – død forekomme blandt raske borgere og ikke kun dem, der er i højrisikogrupper.

Frem til tirsdag har Met Office udstedt en gul advarsel, som dækker store dele af England og Wales.