Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De senere år er mange mindre, lokale købmandsbutikker landet over lukket.

Sådan gik det også efter flere års krise og kamp for at redde butikken for Dagli' Brugsen i Orehoved på Nordfalster.

Butikken lukkede og bygningen blev solgt.

De nye købere af den nedlagte brugs var dog langt fra de tilflyttere, som Guldborgsund Kommune havde drømt om at få til byen.

Køberne er nemlig rockerklubben Navajo MC, som har forbindelse til rockerklubben Satudarah MC.

Det skriver sn.dk.

Personerne med forbindelse til Navajo MC har både købt den gamle brugs i Orehoved og parkeringspladsen ved siden af, og de har gennem et stykke tid forsøgt at etablere et klubhus på de to matrikler.

Det er indtil videre ikke lykkedes.

Ifølge borgmester Simon Hansen (S) på grund af en massiv indsats fra kommunen.

»Vi har allerede taget de første og vigtige skridt for at forhindre, at rockere slår sig ned ved Orehoved, og vi fortsætter arbejdet. Vi vil på ingen måde have rockere eller rockerborge i kommunen, og borgerne skal vide, at vi gør alt, hvad der står i vores magt for at få rockerne ud af lokalsamfundet og ud af kommunen,« lyder det fra borgmesteren i en pressemeddelelse.

Ejendommen må ifølge reglerne ikke anvendes som opholdssted for en forening eller en forsamling.



Derfor er kommunen også klar til at nedlægge et såkaldt §14-forbud, hvis det bliver nødvendigt og dermed sætte gang i en ny lokalplanlægning for området.