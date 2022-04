8.000 på fem dage.

Så mange billetter er der solgt til årets offecille åbning af Aarhus Festuge i Musikhusparken, hvilket betyder, at der er udsolgt.

Det er facit, efter Aarhus Festuge for en uge siden annoncerede, at Gnags med Peter A.G. i spidsen skal stå for åbningen.

Det oplyser Musikhuset Aarhus, der er med til at arrangere koncerten.

»Det er dejligt at opleve aarhusianernes varme opbakning til Festugen. Den uofficielle åbning er en tradition, som byen har taget til sig. Det forpligter, og vi lover at gøre vores ypperste sammen med Peter og alle vennerne for at skabe den skønneste aften i smukke rammer,« siger direktør for Aarhus Festuge, Rikke Øxner.

Åbningskoncerten bliver en tur ned ad bandets 'memory lane', fortæller Peter A.G.

»Gennem musikken vil vi tage publikum med igennem Gnags’ Aarhus-historie.«

»Vi vil spille alle sangene, sådan som de originalt blev lavet, inklusive alle solister og venner, Gnags havde med på indspilningerne. Vi inviterer med til et festligt genhør med et frodigt kapitel af Aarhus’ rockhistorie i et spektakulært visuelt show,« siger han.

Det er Aarhus Festuge, Musikhuset, SPOT Festival og Music City Aarhus 2022, der er gået sammen om at skabe åbningskoncerten.

Den finder sted 25. august kl. 20 under åben himmel i Musikhusparken.