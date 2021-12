Det skulle have været det største nogensinde.

Men nu har arrangørerne følt sig nødsaget til at aflyse den kæmpe gamer-messe, der ellers var planlagt til at løbe af stablen 28. januar og tre dage frem i Gigantium i Aalborg.

»Vi har i den seneste tid ligesom mange andre fulgt med i udviklingen af pandemien, og set med skeptiske øjne er muligheden for at afvikle vores event, i sin nuværende form, med de nye restriktioner, som blev indført 8. december, ikke muligt,« skriver talsperson for Gamers Gone Wild, Lasse Kjær, i en opdatering på begivenhedens hjemmeside.

Siden coronarestriktionerne blev indført, har arrangørerne bag ellers ledt efter alternative løsninger til, hvordan messen alligevel kunne afvikles. Heriblandt muligheden for at udskyde eventet og at afvikle det fra andre lokationer.

Sådan så det ud i 2018, da Geeks Gone Wild fyldte Gigantium i Aalborg. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) Foto: Henning Bagger Vis mere Sådan så det ud i 2018, da Geeks Gone Wild fyldte Gigantium i Aalborg. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) Foto: Henning Bagger

»Det viste sig desværre ikke at være muligt, dette blandt andet fordi alle andre events som os, der afholdes i januar, også skal forskydes til andre tidspunkter på året,« fortæller Lasse Kjær.

Sidst Geeks Gone Wild blev afviklet var i 2020. Her deltog 1300 personer i begivenheden.

I 2021 blev arrangementet ligeledes aflyst på grund af corona.

»Alle der er en del af Geeks Gone Wild-eventet er 100 procent frivillige, og vi var enige om, at denne gang – nu hvor det ikke kunne afvikles 2021 – så skulle det være det vildeste nogensinde. Derfor gør det ekstra ondt at skulle aflyse,« udtaler Lasse Kjær.

Og der var lagt op til, at det skulle blive en kæmpe fest. Ifølge arrangørerne var der tæt på udsolgt.

»Vi arbejder videre og mange af vores nuværende planer fra 2022, tager vi med i eventet i 2023, så der atter kan være kæmpe LAN-event i det nordjyske,« siger talspersonen.

Geeks Gone Wild tilbyder nu, at man kan få refunderet sin billet eller få den flyttet til 2023, hvor de håber at kunne gennemføre begivenheden.