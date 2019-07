Fredag aften i uge 28 skulle Emilie Skøttrup fra Aalborg en tur i badekar.

Hun placerede det speciallavede bræt, der skulle holde hendes Macbook Pro, på tværs af badekaret, og satte en film på.

PLASK.

Den dyre computer til en værdi af ca. 10.000 endte i badevandet, og efter frustrationen over de mange tabte filer på computeren havde lagt sig, priste Emilie Skøttrup sig lykkelig for, at hun havde tegnet en Humac+ forsikring.

Sådan en sag koster 2.800 kroner, til gengæld er du 100 % forsikret i tre år, og du kan »tilmed køre den over med en bil,« som ekspedienten sagde.

På Humacs hjemmeside står der ikke noget med påkørsler af deres produkter, til gengæld står der, at du er ‘100% forsikret med Humac+ forsikring. Både mod tekniske fejl, tab, væskeskader og slag’.

På den måde skulle man tro, at forsikringssagen lå lige for, men til Emilie Skøttrups store overraskelse blev hendes forsikkringssag afvist af Securator, der er det selskab, Humac+ forsikringen tegnes igennem.

Grundlaget var, at de vurderede det som værende groft uagtsomt, at hun havde placeret computeren på et bræt hen over badekarret.

Det fik den 19-årige kvinde til tasterne, og hun forfattede et opslag på Facebook, der har skabt stor opmærksomhed med 174 delinger, over 100 likes og med stor aktivitet i kommentarsporet.

Her skriver Emilie Skøttrup bl.a., at Securator har valgt afvise hendes forsikringssag for at statuere et eksempel, da der er nogle, som bevidst ødelægger deres computer.

»Jeg lavede opslaget for at advare andre mod at købe sådan en dyr forsikring, men også fordi det eneste store virksomheder ikke vil have nu om dage, er dårlig omtale på de sociale medier,« siger Emilie Skøttrup.

Det skulle vise sig at hjælpe på situationen.

I hvert fald kontakter Securator Emilie Skøttrup dagen efter og fortalte, at de havde set på hendes sag, at de havde lavet en fejl, og at hun derfor godt kunne få sin computer erstattet.

Nu er Emilie Skøttrup en ny computer og en erfaring rigere. Hun fortæller, at hun intet har at udsætte på Humacs personale, da de gjorde alt i deres magt for at hjælpe hende i butikken, men hun er godt træt af, at forsikringssagen skulle trække så langt ud af Securator, før hun fik sin computer erstattet.

»Jeg har ikke noget imod at handle i Humac igen, for deres medarbejdere har ydet en stor indsats for at hjælpe mig med deres forsikringsselskab, men jeg kommer ikke til at betale for en forsikring fra Securator igen,« siger Emilie Skøttrup, hvis kæreste også har annulleret forsikringen på sin computer.

Det har ikke været muligt for B.T. at komme i kontakt med hverken Securator eller Tryg Forsikring, der ejer Securator.