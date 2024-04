Intet mindre end »en pokkers ærgerlig sag.«

Det er langt fra gået ubemærket hen, at en tilsyneladende psykisk syg nordmand sneg sig ind til kronprinsens fødselsdag sidste år.

Norske Dagbladet var de første med historien. Senere er det kommet frem, at den mystiske nordmand formåede at komme ind til presseområdet ved at udgive sig for at være fra mediet Vogue Scandinavia.

Ifølge sikkerhedsrådgiver og direktør i sikkerhedsfirmaet Waever Group, Stiig Wæver, er det en ærgerlig sag for Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Kongehuset.

»Jeg synes, at der er to sider af den her sag. Når man ser på det isoleret set, så er det uheldigt, at det her kunne ske for PET og Kongehuset,« siger Stiig Wæver, som har en fortid i PET.

»Og på den anden side, så endte det ikke værre end som så. Men i den her situation er det så bare, at det her under ingen omstændigheder måtte ske.«

Den ubudne gæst bar tilmed et Vogue Scandinavia-skilt og kom ind til de topsikrede festligheder, selvom han ikke fremgik på gæstelisten. Her filmede han selv og blev filmet af andre journalister.

Historien bekræftes også af Mia Skovby, journalist på magasinet Euroman, der forklarer, at nordmanden mentalt virkede meget ung og spurgte om flere ting, der vakte opsigt – blandt andet bed hun mærke i, at han ikke kendte magasinet Euroman, når han angiveligt arbejdede for Vogue Scandinavia.

Her stod han blandt mange pressefolk, som skulle dække festligheder.

»Alt det man smider i ind i sådan et arrangement i forhold til vagter og sikkerhed, så er det bare en fejl, der ikke må ske. Man skal sikre sig, at det er de rigtige mennesker, som kommer ind,« siger Stiig Wæver.

Stiig Wæver er sikkerhedsrådgiver og direktør i Waever Group Foto: Waever Group Vis mere Stiig Wæver er sikkerhedsrådgiver og direktør i Waever Group Foto: Waever Group

»Og jeg tror helt klart, at man under ingen omstændigheder som udgangspunkt ville have accepteret det her. Problemet med den her sag, er at alle synes, at det er meget sjovt, at det kan ske. Men det sætter et stort spørgsmålstegn ved, hvordan det her kan ske, når man sætter mange ressourcer ind.«

For procedurerne skal følges og overholdes i disse vigtige sammenhænge, og hvis ikke det sker, så kan der ske uheld.

»Det er en pokkers ærgerlig sag og en lille ridse i lakken hos PET.«

Til B.T. fortæller nordmandens advokat, at hun og hendes klient er bekendt med oplysningerne, men at de »ingen yderligere kommentarer har til sagen på nuværende tidspunkt«.

»Vores klient er, så vidt vi ved, ikke sigtet for noget strafbart forhold i denne forbindelse, hverken i Norge eller Danmark,« lyder det i et skriftligt svar fra advokatfuldmægtig Viktoria Westrum fra Elden Advokatfirma.

»Vi vil også understrege, at der ikke har været oplysninger fremme om, at vores klient har været til nogen som helst fare i forbindelse med forholdene.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kongehuset, der henviser til PET.

Hos PET har man følgende budskab:

»PET har et tæt og godt samarbejde med Kongehuset om sikkerhed og personbeskyttelse, men PET kommenterer ikke på, hvordan konkrete sikkerhedsopgaver varetages. Vi kan dog oplyse, at det pågældende arrangement efter PET’s opfattelse blev afviklet i trygge og sikre rammer.«

Kan du ikke få nok af alt om de kongelige? Så lyt med til B.T.s ugentlige podcast 'Kongehuset bag kulissen', hvor det senest har været udgifterne til det danske kongehus, der kom under behandling.