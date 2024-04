Iført frakke, slips og hvide sneakers lykkedes det en ung nordmand at få adgang til kronprins Christians 18-års fødselsdag, der blev afholdt på Christiansborg.

Manden har tidligere været sigtet for blandt andet groft bedrageri, hvidvaskning og hensynsløs adfærd.

Det skriver norske Dagbladet.

Mediet er i besiddelse af en video, hvor manden filmer sig selv indefra slottet. Han filmer blandt andet soldater, limousiner og sikkerhedspersonale.

Også til kronprins Christians fødseldag dukkede den unge mand op. Foto: Dagbladet.

Manden nåede angiveligt frem til det sted, hvor pressen stod, og dermed nåede han i nærheden af blandt andet den daværende prins Christian.

Hele den danske kongefamilie kom forbi her til det såkaldte gallataffel.

Dagbladet har været i kontakt med den danske efterretningstjeneste, PET.

Herfra lyder det i et skriftligt svar:

»PET har et tæt og godt samarbejde med kongehuset om sikkerhed og personbeskyttelse, men PET kommenterer ikke konkret på, hvordan disse sikkerhedsopgaver udføres. Vi kan imidlertid informere om, at det pågældende arrangement – efter PETs opfattelse – fandt sted under trygge og sikre forhold.«

Dagbladet er ikke bekendt med, hvilken dokumentation, manden har vist for at komme ind på Christiansborg.

Mediet har været i kontakt med både manden og dennes advokat. Men herfra er der ingen kommentarer til hændelsen.

De seneste gange manden er blevet pågrebet og sigtet, har han, ifølge Dagbladet, nægtet sig skyldig, og han er enten blevet løsladt eller fået sagen henlagt med henvisning til hans unge alder og tvivl om hans egnethed til straf.

Ifølge Dagbladet er manden psykisk syg.

Den 3. oktober i fjor sneg manden sig ind til åbningen af det norske Stortinget. Det har siden ført til en granskning af alle sikkerhedsprocedurer.