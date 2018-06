Prins Nikolai er blevet student. Prinsen afsluttede sin studentereksamen med et flot ti-tal på Herluftsholm tirsdag formiddag, og både hans mor, far og lillebror var til stede, da han var oppe i sidste fag.

Det skriver Kongehuset på Instagram, hvor man også kan se de hilsner, prins Joachim og grevinde Alexandra har skrevet til deres søn i studenterhuen.

Hans Højhed Prins Nikolai blev her til formiddag student fra Herlufsholm Skole i Næstved. I sin afsluttende eksamen fik Prinsen et 10-tal, som traditionen tro nu er skrevet ind i studenterhuen. Med på skolen var Prins Nikolais forældre, H.K.H. Prins Joachim og H.E. Grevinde Alexandra, og Prinsens ene bror, H.H. Prins Felix, for at lykønske den nybagte student. H.K.H. Prins Joachim og Kongehuset © Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus) den 26. Jun, 2018 kl. 1.43 PDT

Prinsen afsluttede sin studentereksamen på Herluftsholm Skole i Næstved med et flot ti-tal. Det var hans far, prins Joachim, der fik æren af at sætte huen på den kongelige student, og bagefter blev den 18-årige prins ønsket tillykke af både sin mor, grevinde Alexandra, og lillebror prins Felix.

Alle skrev de en sød hilsen i prinsens hue. Karakteren i sidste fag blev også skrevet i huen.

'Stort tillykke Niko!', skriver Alexandra, der underskiver sig 'mammy' og har tegnet et hjerte i huen.

Prins Joachim har skrevet 'tillykke min søn', mens prins Felix skriver 'tillykke med det'.

Prinsen har gået på Herluftsholm siden 10. klasse. Han er Dronningens ældste barnebarn, og derfor også den første af dem, der bliver student.

På trods af eksamen havde prinsen tid og overskud til at gå model for franske Dior i weekenden. Nikolai har nemlig sideløbende med sin skolegang taget hul på en karriere som model.

»Jeg kan godt lide at være den bedste udgave af mig selv, og jeg nyder at træne og at være pænt klædt på. Slankekure er måske lige et skridt for langt for mig,« sagde prinsen for nylig i et interview med modemagasinet Dust.

Nikolai gik for første gang catwalk for modehuset Burberry under London Fashion Week i februar. Siden da tog han modelkarriere fart. Han har siden været i stald hos modelbureauet Scoop Models.

Til efteråret begynder han på en uddannelse som reserveofficer ved Hærens Sergentskole i Varde, hvor han efter planen skal tilbringe de næste to år.