Mobbedebatten har den seneste tid været på manges læber.

Den blussede for alvor op, da det kom frem, at Jeanette Ottesen i sin nyudkomne bog, 'Fri', har valgt at undskylde for at have mobbet Lotte Friis for år tilbage. I bogen kalder hun blandt andet sin tidligere svømmekollega for 'et klassisk mobbeoffer' – og især den formulering har mødt kritik. For findes sådan et?

Det har Kronprinsesse Marys fond, Mary Fonden, et klart svar på. I et opslag på organisationens Instagram-profil, er der blevet delt et billede med teksten 'Det klassiske mobbeoffer findes ikke'.

'Vores opslag er ikke en kommentar til bogen, men det er et indspark til den debat, som bogen har affødt. Vi hilser debatten om mobning velkommen, fordi vi har brug for at komme nogle af disse myter om mobning til livs,' fortæller direktør i Mary Fonden, Helle Østergaard, i en mail til B.T.

Helle Østergaard er direktør i Mary Fonden. Vis mere Helle Østergaard er direktør i Mary Fonden.

'Vi ønsker at bidrage med vores viden. Og vi ved, at mobning ikke opstår, fordi nogen er anderledes og derfor er et 'klassisk mobbeoffer. Mobning opstår fordi, der er en utryg kultur, hvor mobning får plads. Vi har derfor alle et ansvar for at bidrage til trygge og positive fællesskaber, hvor mobning ikke får plads,' fortsætter Helle Østergaard.

En stor del af den massive debat, 'Fri' har affødt, har gået på, at Jeanette Ottesen i detaljer gengav mobningen af Lotte Friis og ligeledes beskrev, hvad der i sin tid blev mobbet med.

I kølvandet på det, gik Lotte Friis til tasterne og fortalte i et skriv på Instagram om, hvordan hun følte sig 'mere blottet og stillet til skue for hele Danmark, end hun nogensinde har prøvet før'.

Mary Fonden blev stiftet i 2007, efter at Kronprinsessen modtog en million kroner i bryllupsgave fra befolkningen i Danmark og Grønland.

'Med stiftelsen af Mary Fonden har jeg fået en unik mulighed for at synliggøre vigtige og oversete problemstillinger og samle de rette personer om nye, innovative løsninger. Jeg valgte at stifte Mary Fonden for at etablere en platform for socialt engagement og arbejde,' udtaler kronprinsesse Mary på fondens hjemmeside.

Mary Fonden arbejder blandt andet med at indsamle og udbrede viden om mobning, herunder gennem programmet 'Fri for Mobberi'.