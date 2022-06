Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den første rapport om forholdene på den skandaleramte kostskole, Herlufsholm, er i dag landet hos bestyrelsen.

Det bekræfter skolen over for B.T.

»Det er rapporten, som vi selv har bestilt fra Nordic Learning. Den er ret omfattende, og bestyrelsen læser den i dag,« siger Anne Kirstine Rahr Lindbom, der er presse- og kommunikationsmedarbejder på Herlufsholm.

Arbejdet med rapporten gik allerede gang i november sidste år, men er altså i dag landet hos bestyrelsen og dermed formanden Torben von Lowzow. De har endnu ikke besluttet, hvornår indholdet skal offentliggøres.

Det kan komme til at koste Herlufsholm Kostskole dyrt, at skolen har ført Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bag lyset Foto: Asger Ladefoged Vis mere Det kan komme til at koste Herlufsholm Kostskole dyrt, at skolen har ført Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bag lyset Foto: Asger Ladefoged

»Det vender vi tilbage med, når bestyrelsen har læst den,« siger hun.

Rapporten er udarbejdet af Nordic Learning og er en såkaldt 'trivselsundersøgelse'.

Bestyrelsen på Herlufsholm kom i sidste uge ud i et nyt stormvejr, da det kom frem, at den tidligere rektor Flemming Zachariassen, havde sagt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, at bestyrelsen har vidst i detaljer, hvad der skete på skolen.

Zachariassen kaldte også TV 2's dokumentar, 'Herlufsholms hemmeligheder', der viser et uhyggeligt miljø med misbrug, overgreb og mobning på skolen for 'spot on'.

Flemming Zachariassen blev ansat som rektor på Herlufsholm i 2016 og skulle modernisere og videreudvikle skolen, men han fik ikke opbakning fra bestyrelsen.

Efter blot tre år i stillingen blev han fyret af den dengang nytiltrådte bestyrelsesformand, Torben von Lowzow.

»Jeg kan på vegne af en samlet bestyrelse sige, at vi er meget påvirkede af de udtalelser, vi har hørt i udsendelsen fra TV2, fra unge mennesker, som gennem årene har været udsat for meget voldsomme oplevelser her på skolen. Jeg vil gerne, på vegne af bestyrelsen, sige undskyld og beklage dybt, hvad de har været udsat for. Både dem der står frem i udsendelsen, og som vi skylder en tak for deres mod, og til de andre som har haft lignende oplevelser,« udtalteTorben Lowzow i en pressemeddelse i maj.

Kongehuset har i øjeblikket prins Christian gående på skolen, og efter sommerferien er det meningen, at prinsesse Isabella skal begynde på skolen.

Men Kronprinsparret har også meldt ud, at der skal ske ændringer på skolen.

»Som forældre forventer vi, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet, og vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige,« skrev de i et opslag på de sociale medier.

B.T. har tidligere afsløret, at det er dronning Margrethe, der i sidste ende godkender bestyrelsesformanden på Herlufsholm.