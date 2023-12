Kronprins Frederik har været tavs som graven over for journalisterne, der siden billederne af tronarvingen med veninden Genoveva Casanova i Madrid har prøvet at få svar på, hvad han tænker om skriverierne i de spanske og danske medier.

Og selvom der bestemt ikke var lagt op til et svar, da Kronprinsen var i Aalborg for at deltage i EU-Kommissionens konference om CO₂-fangst, anvendelse og lagring med klimaministeren, Lars Aagaard, blev det alligevel til et lille svar til B.T.

Det skete efter en dramatisk konference, hvor en kvinde faldt om, netop som det hele skulle løbe af stablen.

Og Kronprinsen nåede da også at ignorere B.T.'s journalist flere gange med forklaringen fra Kongehusets kommunikationsafdeling om, at kronprins Frederik muligvis ikke kunne høre spørgsmålene.

Sidst på dagen svarede han dog alligevel på B.T.'s spørgsmål.

Kronprins Frederik har De en kommentar til de spanske mediers skriverier?

»Det har jeg ikke,« lød svaret lidt friskt, inden Kronprinsen efterfulgt af Kristian Thulesen-Dahl, der er direktør i Port of Aalborg, og to livvagter blev fulgt væk fra konferencen i Aalborg og ind i en bil.

Kronprins Frederik ignorerede pressen det meste af dagen, men til sidst svarede han B.T. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Frederik ignorerede pressen det meste af dagen, men til sidst svarede han B.T. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det er stort set ingenting, Kongehuset har valgt at kommentere, siden magasinet Lecturas bragte billeder af Kronprinsen sammen med den mexicansk fødte kvinde Genoveva Casanova.

Til de danske og spanske medier har Kongehuset udtalt, at man ikke kommenterer 'rygter og insinuationer'.

Genoveva Casanova har udtalt, at hun benægter antydningen om et romantisk forhold mellem hende og Kronprinsen.

»Jeg benægter kategorisk de udsagn, der antyder et romantisk forhold mellem kronprins Frederik og mig,«

»Ethvert udsagn af denne type er ikke kun blottet for sandhed, men giver også en forkert fremstilling af fakta på en ondsindet måde. Dette er allerede i hænderne på mine advokater, som vil tage sig af de relevante skridt for at beskytte min ret til ære, sandhed og privatliv.«

B.T. har været i kontakt med Genoveva Casanovas advokater, der dog ikke oplyser, om de er gået videre med sagen, efter at Lecturas ikke har givet en undskyldning.