Tidsfristen, som kronprins Frederiks veninde Genoveva Casanova gav det spanske medie Lecturas, hvis hun ikke skulle sagsøge dem, er passeret.

Men det spanske medie, der bragte billederne af den danske kronprins og den mexicanske models stund sammen i Madrid, har ikke trykt den berigtigelse, hun krævede – men har hun så lagt sag an, som hun truede med?

Det var nemlig det, som Genoveva Casanova lovede at ville i det brev, hendes advokat Emilio Ramirez Matos stilede til Lecturas, som hun valgte at offentliggøre på sin Instagram.

Her krævede hun gennem advokaten en tydelig og betydelig berigtigelse med tilhørende undskyldning for »den forårsagede skade« af billederne af hende og kronprins Frederik, der går tur, spiser på restaurant og påstås at overnatte sammen.

Berigtigelsen skulle fremgå på både Lecturas hjemmeside og i det trykte magasin, og den skulle være gjort »inden for den angivne frist« på »syv kalenderdage«.

I berigtigelsen skulle det ifølge kravet fremgå, at det påståede forhold mellem kronprins Frederik og Genoveva Casanova er »falsk og fuldstændig usandt«.

For ellers vil »vi være tvunget til at indlede de juridiske handlinger, der følger af loven til forsvar for vores klients interesser og rettigheder«.

Men siden er intet tilsyneladende sket, for Lecturas har ikke bragt nogen berigtigelse.

Genoveva Casanova og det danske kronprinspar. Fotos: Ritzau Scanpix

Så har Genoveva Casanova gjort alvor af sine ord og sagsøgt det spanske medie, der fik hende og kronprins Frederik på alverdens læber?

»Vi henviser til det, der står i den officielle meddelelse. Vi vil ikke komme med yderligere udtalelser,« afviser hendes advokat Emilio Ramirez Matos nu i et mailsvar til B.T.

Han har heller ikke svaret opfølgende på, om henvisningen til den officielle meddelelse så betyder, at man har påbegyndt den juridiske aktion imod Lecturas.

B.T. har ligeledes uden held forsøgt at få en kommentar fra Luis Pliego, der er chefredaktør på Lecturas.

Vi har forsøgt at høre, om han fastholder ikke at ville berigtige historien om kronprins Frederik og Genoveva Casanova, og om han af den grund er blevet sagsøgt af sidstnævnte.

Lecturas-chefredaktøren Luis Pliego har dog vedkendt sig, at han har modtaget skrivelsen fra advokaten, hvorfra tidsfristen altså begyndte at løbe.

I det spanske morgenprogram 'Espejo Público' fastholdt han dog, at hans medie havde handlet indenfor skiven og derfor intet havde at berigtige.

»Genoveva har sendt mig en meddelelse i dag, hvor hun beder mig rette op på noget, vi ikke har sagt. I magasinet står der ikke, at de har et romantisk forhold. Det der står er, at de tilbragte natten sammen, for det beviser billederne,« lød det i sidste uge fra chefredaktøren.

Luis Pliego er chefredaktør på det spanske medie Lecturas, der i denne uge udgav en række billeder af kronprins Frederik, der hyggede sig i Madrid sammen med den mexicanske model Genoveva Casanova. Foto: Lecturas

Genoveva Casanova har ligeledes selv været ude og tage afstand fra historien.

I en skriftlig udtalelse til det spanske medie Hola benægtede hun antydningen af romantik mellem hende og kronprins Frederik, som hun kaldte 'blottet for sandhed' og 'ondsindet'.

»Sagen er allerede i hænderne på mine advokater, som vil tage sig af de relevante skridt for at beskytte min ret til ære, sandhed og privatliv,« lød det da fra den mexicanske model og filantrop.

Senest forklarede hun helt kort til det spanske medie Vanitatis, at hun var »knust«, efter billederne var gået verden rundt.

Kronprins Frederik har endnu ikke selv kommenteret sagen. Det danske kongehus har dog beskrevet Lecturas historie som 'rygter og insinuationer'.

Men om historien så får sit lovede juridiske efterspil må endnu stå hen i det uvisse.

