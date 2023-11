Det spanske medie Lecturas skrev tirsdag aften, at de havde billeder, der ville ryste det danske kongehus.

Historien er da også gået verden rundt, men mest af alt er artiklen med billederne af kronprins Frederik og den mexicanske model Genoveva Casanova blevet kritiseret for at være en storm i et glas vand.

Kongehuset beskrev det spanske medies historie som 'rygter og insinuationer', mens Genoveva Casanova benægtede antydningen af romantik, som hun kaldte 'blottet for sandhed' og 'ondsindet'.

Men chefredaktøren for Lecturas fastholder i det spanske morgenprogram 'Espejo Público', at han har en håndfast historie.

En historie om en kommende konge og en model, der for to uger siden gik tur, spiste på restaurant, skiftede tøj og overnattede sammen i Madrid.

»Magasinet har udgivet nogle billeder, som helt sikkert udgør den mest komplette rapport, jeg har udgivet i mine tyve år i denne del af den journalistiske branche, det hele er der. Billederne taler for sig selv,« lyder det fra chefredaktøren Luis Pliego.

Kan se frem til retssag

Kronprins Frederik har endnu ikke personligt kommenteret billederne.

Men Genoveva Casanova har offentliggjort, at hun har fået advokater på sagen, da hun betragter historien som en krænkelse af hendes 'sandhed og privatliv'.

Nu bekræfter chefredaktør Luis Pliego ligeledes i det spanske morgenprogram, at han har modtaget henvendelsen, hvori Genoveva Casanova også kræver en berigtigelse af historien, hvis ikke hun skal lægge sag an mod Lecturas.

Men Luis Pliego fastholder, at hans medie ikke kæder parret romantisk sammen.

»Genoveva har sendt mig en burofax i dag, hvor hun beder mig rette op på noget, vi ikke har sagt. I magasinet står der ikke, at de har et romantisk forhold. Det der står er, at de tilbragte natten sammen, for det beviser billederne,« siger chefredaktøren.

Han fastholder ligeledes, at billederne af mødet har relevans, fordi både kronprins Frederik og Genoveva Casanova er indflydelsesrige mennesker.

»Da jeg fik de her billeder, tøvede jeg ikke, fordi det her er to mennesker af historisk relevans,« forklarer Luis Pliego.

»Frederik skal være konge i et land i EU, så hans ægteskab, skilsmisse og liv er relevant. Og Genoveva Casanova har social relevans,« uddyber han.

Lecturas-chefredaktøren påstår desuden i samme interview, at den spanske dronning Letizia skulle have anmodet om – og fået afslag på – at se billederne på forhånd, inden hun under statsbesøget i Danmark ville kunne ses side om side med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

Genoveva Casanova har da også en spansk forbindelse, da hun er bosat i Madrid og har to børn med sin eksmand, den spanske greve Cayetano Martinez de Irujo.

