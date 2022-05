96-årige dronning Elizabeth er tilbage i det offentlige rum - til stor jubel!

Helbredet driller, og hun har derfor på det seneste meldt afbud til flere officielle forpligtelser, men fredag dukkede hun pludselig op til et royalt hesteshow i Windsor i sin Range Rover.

Dronningen ankom i højt humør og blev ifølge det britiske medie Daily Mail modtaget med hujen og klapsalver.

»Den 96-årige monark, der var afslappet klædt iført solbriller og pink læbestift, så ud til at være i fin form og ved godt mod, da hun så sin hest Balmoral Leia deltage i showet, der indleder fejringen af hendes platinjubilæum,« skriver Daily Mail.

Dronning Elizabeth. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Dronning Elizabeth. Foto: TOBY MELVILLE

Med hjælp fra sin stok fulgte dronningen hesteshowet sammen med blandt andet hendes søn, prins Edward og hans hustru Sophie - og som Daily Mail beretter, kunne dronningen endda tage derfra med en pokal i hånden, da en af hendes heste vandt en konkurrence.

Tidligere på ugen måtte dronning Elizabeth melde afbud til at holde åbningstalen i det britiske parlament - noget hun tidligere kun har misset to gange nemlig i 1959 og i 1963, da hun var gravid.

Hun har derudover blandt andet meldt afbud til flere royale 'havefester' i løbet af maj og juni, men efter sin seneste offentlige optræden, kan britiske royale fans altså håbe på at se endnu mere til hende i løbet af den kommende tids fejring af hendes 70 år som regent.

I forbindelse med ugens afbud til parlamentåbningen lød det i en pressemeddelelse fra kongehuset, at dronningen, der fyldte 96 år den 21. april, fortsat har 'episodiske problemer med mobiliteten'.

Hun har dog ikke været hårdere ramt, end at hun for nyligt hjemme på slottet var vært for den schweiziske præsident Iganzio Cassis.

I anledning af hendes regent-jubilæum kan royale fans derudover snart glæde sig til en ny BBC-dokumentar om dronning Elizabeth, hvor de fået adgang til gamle hjemmevideoer optaget af dronningen selv, hendes forældre og hendes afdøde mand, prins Phillip.

Dokumentaren får premiere i Storbritannien den 29. maj.

Se dronning Elizabeth til royalt hesteshow i videoen øverst.

