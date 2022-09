Lyt til artiklen

Harry bliver kaldt forræder. Meghan bliver udråbt som løgner. Briterne lægger ikke fingrene imellem, når de langer ud efter det tidligere royale par på Twitter.

Under hashtags som #Harryisatraitor og #MeghanMarkleisaliar, håner brugerne på de sociale medier prins Harry og hertuginde Meghan.

»Det er meget bombastisk og dramatisk,« lyder vurderingen fra B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen:

»Det er blevet så ekstremt ondskabsfuldt, at nogle endda holder Harry ansvarlig for Dronning Elizabeths dårlige helbred.«

Den 96-årige Dronning Elizabeth skranter, så meget, at hun tirsdag tog imod den nye premierminister i sin sommerbolig i Skotland i stedet for at flyve til London. Foto Jane Barlow / AFP. Foto: JANE BARLOW Vis mere Den 96-årige Dronning Elizabeth skranter, så meget, at hun tirsdag tog imod den nye premierminister i sin sommerbolig i Skotland i stedet for at flyve til London. Foto Jane Barlow / AFP. Foto: JANE BARLOW

Det er Harry og Meghans aktuelle tur til Europa – en tur, som de britiske medier har kaldt for en ‘pseudo royal tour’ – der de seneste dage har fået ukvemsordene til at hagle ned over parret.

Særligt to situationer har fået de royale briter til tasterne:

En tale, som Meghan Markle mandag holdt i Manchester.

En flyvetur fra England til Tyskland.

Mandag skulle Meghan Markle holde tale for 2.000 unge iværksættere i Manchester ved mødet ‘One Young World’. En tale, hun – ifølge Jacob Heinel Jensen – er blevet ‘ekstremt kritiseret’ for.

Meghan Markle holdt tale for 2.000 unge talenter i Manchester, men talte mest om sig selv, lyder kritikken. Foto Oli SCARFF Foto: OLI SCARFF Vis mere Meghan Markle holdt tale for 2.000 unge talenter i Manchester, men talte mest om sig selv, lyder kritikken. Foto Oli SCARFF Foto: OLI SCARFF

»Meghan har et image af, at hun kun kan tale om sig selv, at hun er selvsmagende og egocentrisk.«

Det billede mener, de royale briter, at hun levede 100 procent op til i Manchester.

»I otte minutter talte hun om sig selv, hvordan hun som Hollywood skuespiller selv deltog i samme konference i 2014, hvorefter briterne hørte hende sige: ‘Og se nu, hvor jeg er i dag’,« siger Jacob Heinel Jensen.

Prinse Harry og hertuginde Meghan da de ankommer til Duesseldorf. Foto SASCHA STEINBACH Foto: SASCHA STEINBACH Vis mere Prinse Harry og hertuginde Meghan da de ankommer til Duesseldorf. Foto SASCHA STEINBACH Foto: SASCHA STEINBACH

Noget andet, der er faldet briterne for brystet, er, at parret, da de tirsdag skulle promovere de kommende Invictus Games i Tyskland, blev fløjet i et fly fra det tyske forsvar. Det bryder briterne sig heller ikke om.

»Folk kritiserer, at parret ikke kan finde ud af at flyve kommercielt. Det hedder sig, at de udnytter Tyskland.«

Da parret ankom til Tyskland, blev de på den røde løber modtaget af både selfiehungrende tyskere, men også et kor af buhråb. Som Jacob Heinel Jensen siger:

»Når man ser klippet, kan man næsten svinge sig op til at få ondt af dem. Det er som om, de bare ikke kan gøre noget som helst rigtigt. De spænder hele tiden ben for sig selv.«

#HarryandMeghan couldn't escape the booing in Germany they got Booed #HarryandMeghanBooed #MeghanMarkleIsALiar pic.twitter.com/2niSMFM9gV — Royalinstablog (@royalinstablog) September 6, 2022

I stedet for at kaste stjernestøv over de arrangementer, som Harry og Meghan er inviteret til, kommer det igen ‘til at handle om dem selv', mener han og konkluderer:

»Charmeoffensiven blev en kæmpe katastrofe – endnu engang.«

Men at briterne anklager Harry for at være skyld i dronningens dårlige helbred, det er at gå over stregen:

»Det, synes jeg, er lige unfair nok.«