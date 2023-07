Til sidst kunne de tømmermændsramte festivalgæster ikke komme hurtigt nok hjem fra Roskilde Festival.

Igen i år har en del personer glemt et hav af kostbarheder på festivalen.

Nu er alt det endnu uafhentede hittegods fra festivalen nemlig indleveret til politistationen i Roskilde.

'Vi har fået en del ting ind fra festivalen, så hav lidt tålmodighed med os, da vi lige skal gennemgå det hele for at det fulde overblik over tingene,' skriver Midt- og Vestsjællands Politi i et opslag på Facebook.

Det viser sig at være særligt elektronik som mobiltelefoner og højttalere, som folk har glemt på årets festival.

'Vi har kun fået de ting ind, som har en vis værdi – soundboxes, mobiltelefoner, ear-pods, powerbanks, briller, smykker og ure. Men også en del personlige ejendele som jakker, tasker og en enkelt kuffert med indhold,' skriver politikredsen.

Hvis man opdager, at man eksempelvis er den person, der har glemt sin bamse eller sin walkie-talkie, så er der råd at hente.

Skal man gøre sig forhåbninger om at blive genforenet med sine ejendele, skal man blot kontakte Midt- og Vestsjællands Politi.

'Savner du nogle af dine ejendele, kan du kontakte os på mvsj-hittegods@politi.dk med oplysninger om de ting, du savner,' forklarer politikredsen.

'Jo mere detaljeret beskrivelse, du kommer med, jo nemmere er det for os at finde frem til dine ting, hvis de altså er indleveret som hittegods.'