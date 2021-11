Blev der udskrevet valg i dag, ville Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen være meget langt fra en statsministerpost.

For ikke nok med at Søren Pape Poulsen (K) i øjeblikket er den suverænt mest populære skikkelse i blå blok, så bliver Venstre-formanden også overhalet af en anden.

En undersøgelse foretaget for Weekendavisen viser nemlig, at 20 procent af de borgerlige vælgere foretrækker den tidligere formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen som ny statsminister, mens kun 10 procent ønsker Jakob Ellemann-Jensen som statsminister.

»Søren Pape Poulsen er de facto blå bloks statsministerkandidat. Det har været tydeligt i et stykke tid, og det har de seneste målinger slået fast med syvtommersøm,« indleder B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, og henviser til de 49 procent af blå bloks vælgere, som foretrækker Søren Pape Poulsen som statsminister.

»Men det er voldsomt interessant, at Lars Løkke Rasmussen kommer ind på andenpladsen.«

Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne er endnu ikke registreret som parti, selv om de har vælgererklæringerne klar. Alligevel har Lars Løkke Rasmussen ifølge Weekendavisen den klart højeste tilslutning som mulig statsminister blandt tvivlerne – altså de vælgere, som hverken er til rød eller blå blok.

35 procent af de vælgere svarer, at de foretrækker Lars Løkke Rasmussen.

»Det er da nedslåede og træls læsning for Venstre og Jakob Ellemann-Jensen. Men de kan ikke gøre alverden ved det. Det giver dem måske frihed til at bevæge sig mere frit, og det behøver ikke i samme omfang tage ansvaret for blå blok. Det påhviler Søren Pape Poulsen,« siger Søs Marie Serup.

Hvem ville du helst drikke en øl eller en kop kaffe sammen med?

Af undersøgelsen fra Weekendavisen fremgår det også, at blå bloks vælgere helst vil drikke en øl eller en kop kaffe med Søren Pape Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. De to kan bryste sig af en procentdel på henholdsvis 39 procent og 30 procent.

Mens kun 12 procent i det henseende foretrækker Jakob Ellemann-Jensen.

Ifølge Søs Marie Serup er det svært at sætte en finger på, hvorfor Venstre-formanden falder bagud i kapløbet.

»Potentialet er der, men ofte nævner folk, at det er hans facon, og at han fremstår arrogant,« siger hun.

Lars Løkke Rasmussen har ikke ønsket at kommentere målingen.