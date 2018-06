Studerende arbejder hårdere og lægger flere timer i det. Derfor gives flere topkarakterer, siger rektor.

København. De danske studerende er blevet dygtigere, siden syvtrinsskalaen blev indført, og derfor bliver der givet flere 12-taller.

Det siger rektor ved Danmarks Tekniske Universitet Anders Overgaard Bjarklev, der også er talsmand for rektorkollegiet.

En evaluering viser, at der på de videregående uddannelser gives flere topkarakterer, end det var forventet, da man skiftede karakterskala.

- Efter min mening er grunden til, at vi får mange 12-taller i dag, at de studerende arbejder hårdere. De forbereder sig bedre, og de lægger flere timer i det. Det er både ret og rimeligt, at man så får den vurdering, siger han.

- Men jeg har ikke hørt fra nogen, at folk fra vores universiteter går ind hos en arbejdsgiver, som siger, at de ikke forstår, at han eller hun kan få et 10- eller 12-tal, fordi vedkommende ikke fatter noget.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) synes, at evalueringen indikerer, at der uddeles for mange 12-taller.

Flere arbejdsgiverorganisationer har advaret om, at virksomheder har svært ved at bruge topkarakterer til at vurdere en nyuddannets formåen, hvis 10- og 12-tallerne bliver for udbredte.

- Lad os for et øjeblik antage, at vi giver de rigtige karakterer til de rigtige mennesker. Så er det ikke noget problem for virksomhederne. Tværtimod. Det giver et større udvalg af folk med topkarakterer, svarer rektor Anders Overgaard Bjarklev.

/ritzau/