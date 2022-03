Udsatte operationer og andre konsekvenser ved en eventuel eksplosion i coronasmittede til vinter må på ingen måder gentage sig.

Sådan lyder det fra helt central kilde i regeringen, inden sundhedsminister Magnus Heunicke tirsdag klokken 17 præsenterer en ny sundhedsreform.

Derfor vil det være en pointe i sundhedsreformen, at skulle der komme en ny coronavariant, må det ikke på samme måde ramme andre patienter.

Præcis som omikronvarianten betød denne vinter, og generelt har været udfordring under coronakrisen, hvor mange har fået udsat operationer og behandlinger.

I maj sidste år fortalte B.T. om 75-årige Svend Erik Bodi, der på grund af prioriteringen af indlagte patienter under første del af coronakrisen fik udsat sin operation hos Herlev Hospital for senfølger efter prostatakræft.

»Vi kan jo ikke have en situation, hvor der lukkes for planlagte operationer hver vinter pga. influenza eller coronavarianter, så der er stærkt fokus på medarbejdere og det, man med et lidt fortærsket ord kunne kalde robusthed i sygehusvæsenet,« lyder det fra central kilde, der ikke kan udtale sig til citat.

Hvordan 'robustheden' helt præcis skal styrkes, er der ikke nogen melding om.

Men medarbejderne hos sundhedsvæsenet bliver altså et 'stærkt fokus' i sundhedsreformen.

Ellers er det allerede kommet frem, at regeringen lægger op til et overordentligt stort opgør med danskernes cigaret- og alkoholvaner.

Danskernes sundhed skal nemlig løftes – og det gælder især de unge.

Derfor erfarer B.T. fra flere kilder med indsigt i sundhedsreformen, at regeringen vil foreslå et totalforbud for salg af tobak til alle, der er født efter 2010.

Men hvad der ellers står i regeringens udspil til en sundhedsreform, bliver altså først fremlagt tirsdag eftermiddag på pressemødet på Rigshospitalet.

