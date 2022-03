Regeringen lægger op til et overordentligt stort opgør med danskernes cigaret- og alkoholvaner.

Danskernes sundhed skal nemlig løftes – og det gælder især de unge. Regeringen vil derfor foreslå et totalforbud for salg af tobak til alle, der er født efter 2010.

Det erfarer B.T. fra flere kilder med indsigt i regeringens planer.

Ud over tobaksforbud barsler regeringen ifølge flere kilder også indføre en højere aldersgrænse ved køb af alkohol – herunder øl og vin, så man fremover skal være fyldt 18 år for at kunne købe nogen former for alkohol i Danmark.

De to forslag er en del af et længeventet udspil til en sundhedsreform, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil præsentere i morgen klokken 17 ved et pressemøde på Rigshospitalet.

Sundhedsreformen har været på tegnebrættet længe, og regeringen er blevet kritiseret for at have udskudt den.

Støttepartierne Enhedslisten, SF og Radikale Venstre har ved tidligere lejligheder stillet sig positive over for en hårdere linje over for især unges rygning.

»Rygning er en af de største årsager til ulighed i sundhed. Så det ville være et godt greb,« lød fra Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, da B.T. kunne afsløre, at regeringen overvejede et cigaretforbud.

Regeringens planer får – måske ikke så overraskende – en iskold modtagelse hos den danske tobaksindustri.

»Det er på alle måder en utrolig dårlig fremgangsmåde. Ud over at man umyndiggør alle voksne danskere, så øger man grænsehandlen, og samfundet vil komme til at kæmpe med et stort, illegalt tobaksmarked,« siger Tine Marie Andersen, der er direktør for Tobaksproducenterne, til B.T.

Hun påpeger, at andelen af unge rygere allerede er faldende, og at et forbud mod tobaksrygning er »at skyde gråspurve med kanoner«.

»De markedsandele, som lovlydige producenter sidder på nu, forærer man til organiserede kriminelle. Man lukker et helt erhverv på sigt, hvis man gennemfører det her – og folk vil stadig kunne skaffe cigaretter,« siger tobaksdirektøren.

Så sent som i februar beslaglagde dansk politi intet mindre end 25 millioner illegale cigaretter ved en større aktion i Midt- og Østjylland.

Hos Kræftens Bekæmpelse klapper man omvendt i hænderne over udsigten til både et forbud mod cigaretsalg for unge og en højere aldersgrænse for køb af alkohol.

»Det er helt afgørende, at vi løfter vores ansvar for at få børn og unge til at drikke mindre, så vi vil tage meget positivt imod de forslag for regeringen, hvis de bliver til virkelighed. Vi har stadig en trist verdensrekord i druk blandt unge,« siger direktør Jesper Fisker.

I New Zealand fremsatte landets socialdemokratiske regering sidste år et lovforslag lovforslag, der skal gøre, at unge under 15 år, når loven træder i kraft, aldrig vil kunne købe tobak lovligt i landet.

Opdateres...