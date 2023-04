Hykleriet driver ned ad glasvæggene på ledelsesgangen inde hos Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Sådan siger Ekstra Bladets tidligere chefredaktør og nuværende kommunikationsrådgiver, Poul Madsen, efter at Fagbevægelsen søndag morgen har bekræftet at have kendskab til en sag fra 2021.

Blot få timer efter valgte Lizette Risgaard at forlade sin post som formand. Men det bliver ikke det sidste punktum i den sag, vurderer Poul Madsen.

»Det er langt fra slut her. Nu skal der ryddes op internt,« siger han til B.T.

Poul Madsen sidder tilbage med et spørgsmål: »Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt til Lizette Risgaard, at det omgående må stoppe?«

Lizette Risgaard trækker sig få dage efter, at otte mænd i Ekstra Bladet og Berlingske har anklaget hende for upassende berøringer og grænseoverskridende adfærd.

Episoder, der har fundet sted både i festlige og arbejdsmæssige situationer.

Fredag morgen har FH-formanden undskyldt for, hvis nogen har følt sig krænket af hende.

Samtidig har FH på et hastemøde besluttet, at der skal laves en advokatundersøgelse af forløbet. En undersøgelse, der får stor betydning for Fagbevægelsens troværdighed i fremtidige sexismesager.

»Det er ikke bare et spørgsmål om, hvilke sager der fældede Lizette Risgaard. Det handler om det dobbeltmoralske ved, at så mange har kendt til de her sager i en organisation, der samtidig kæmper imod sexisme. Det er vildt,« forklarer han.

