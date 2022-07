Lyt til artiklen

Mette Frederiksen har stået foran en aggressiv forsamling af kritiske journalister ved adskillige lejligheder i sine tre år som statsminister.

Men hun har aldrig været så presset som nu.

Fredag kl. 10 afholder statsministeren pressemøde, og det bliver det mest vanskelige, hun nogensinde har holdt.

Det vurderer B.T.s politiske redaktør Anders Leonhard forud for dagens konfrontation i Statsministeriet.

Pressemødet vil handle om statsministerens reaktion på de eksplosive konklusioner, som minkkommissionen torsdag præsenterede for Granskningsudvalget – og offentligheden – om regeringens beslutning om at beordre alle mink i Danmark aflivet.

»Ingen tvivl. Det bliver Mette Frederiksens sværeste pressemøde til dato,« siger Anders Leonhard.

»Hun har ikke andre muligheder end at lægge sig fladt ned og beklage igen og igen. Kritikken er så voldsom, at hun for en gangs skyld må tage den ydmyge og undskyldende hat på,« siger Anders Leonhard.

»Hun kan ikke undgå at blive slagtet på pressemøde,« konstaterer han.

Anders Leonhard mener dog, at Mette Frederiksen vil fortsætte sin strategi omkring, hvordan hun indrammer beslutningen om at aflive alle mink i landet.

»Statsministerens forsvar vil være den samme sang, som vi har hørt hidtil. At corona var en ekstraordinær situation, og at hun stod med en minkvariant, der kunne ødelægge hele vaccinestrategien. Det vil nogle vælgergrupper trods alt købe,« sige han.

Til gengæld er det store ubesvarede spørgsmål, om Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, ryger, efter hun fik med grovfilen af minkkommissionen.

»Det mest interessante bliver, om Mette Frederiksen meddeler, at Barbara Bertelsen trækker sig som departementschef efter den sønderlemmende kritik. Jeg tror det umiddelbart ikke, for Bertelsen har alt at miste. Hun er heller ikke en type, der blæser omkuld, når stormen raser omkring hende.« vurderer han.

Ifølge B.T.s oplysninger vil Mette Frederiksen ikke stå alene på pressemødet. Det er dog ikke bekræftet, hvem der gør hende selskab foran pressen.

Du kan naturligvis se fredagens pressemøde direkte lige her på bt.dk fra kl. 10.00.