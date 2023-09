Det går ikke, at danskerne begynder at drømme alt for store drømme om at arbejde mindre.

Også selv om de selv betaler for det.

Sådan lød et af budskaberne fra statsminister Mette Frederiksen under Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg.

Ifølge Mette Frederiksen er det vigtigt, at endnu flere danskere går på arbejde hver dag - og at de arbejder mere end de gør i dag.

»Hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral. Ja, så holder vores velfærdsmodel ikke,« lød det fra statsministeren på talerstolen før hun hev et gammelt Thorvald Stauning-citat frem, der blandt andet lyder, at uvirksomhed og dovenskab er menneskets fjende.

Alligevel viste det sig senere at være svært at få Mette Frederiksen til at svare direkte på, om opsangen fra talerstolen skal forståes sådan, at de danskere, der kan arbejde på fuldtid, men i dag vælger ikke at gøre det, bør stramme sig an og arbejde mere.

Mette Frederiksen, mener du egentlig, at de danskere, der har mulighed for at arbejde fuldtid, også bør arbejde på fuldtid?



»Jeg går ikke ind i den enkeltes situation. Det, jeg siger i dag, og det vil jeg gerne gentage her, det er, at den kontrakt, vi har haft med hinanden, det er, at vi skal gå på arbejde. Og vi skal ikke kun på på arbejde for at forsørge os selv. Vi skal også gå på arbejde for at der er mening i vores liv - og for at vi kan finansiere et velfærdssamfund,« lød det fra statsministeren.

Er det så en del af den kontrakt, at man arbejder fuldtid, hvis man kan?

»Jamen, derfor bliver vi nødt til allesammen at påtage os et ansvar for at levere nok arbejdstimer. Jeg kan ikke vurdere den enkeltes situation,« lød det fra Mette Frederiksen før hun forklarede, at man i en familie godt ifølge hende »kan have gode grunde« til at der arbejdes på deltid i en periode.

»Men jeg kan bare fornemme sådan en general tendens i tiden til, at man gerne vil arbejde mindre. Der må jeg bare sige, at hvis alle vil det, så kan vi ikke have et velfærdssamfund.«

Mette Frederiksen har tidligere stemplet hårdt ind i debatten om danskernes arbejdstid.

»Der er alle mulige mennesker, der mener, vi kan arbejde mindre. Glem det, venner. Glem det,« sagde statsministeren ifølge Børsen tilbage i marts.

Også Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, har den seneste tid sat gang i debatten om danskernes arbejdstid.

Blandt andet har han sagt, at det er »et kæmpe problem«, at stadig flere danskere vælger at arbejde mindre – også selvom de gør det for egen regning.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Joachim B. Olsen og Anne Kirstine Cramon.