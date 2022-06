Lyt til artiklen

De har ligget og rodet rundt på den forkerte side af spærregrænsen.

Men nu har Liberal Alliance ud af ingenting taget et pænt spring i meningsmålingerne. I en spritny måling, som YouGov har lavet for B.T., ligger partiet på 3,2 procent af stemmerne, mens Voxmeter netop har målt partiet til 4,4 procent. Det er den bedste måling i tre år.

B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, har umiddelbart svært ved at rigtigt at sætte fingeren på, hvad partiet har gjort anderledes. Men der er dog en ting, som LA har gjort sig bemærket ved.

»De er jo dygtige på sociale medier. De har deres helt egen stil med deres ‘Alex møder Alex’-videoer. Det passer meget godt til deres måde at kommunikere på,« siger Søs Marie Serup.

Men netop partiformanden hos Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, er en stærk figur for især politisk interesserede ifølge Søs Marie Serup.

»Alex Vanopslagh er ikke slået rigtig igennem i den brede offentlighed, men på Christiansbborg er han en af dem, som de fleste godt kan lide, når han går på talerstolen, fordi der som regel kommer noget, der er begavet og sjovt,« siger Søs Marie Serup og tilføjer.

»Han er ideologisk skarp, sjov og har en omgængelig form, selv om han er meget skarp i sin måde at kommunikere på. Det gør jo, at han ikke udløser vrede i samme stil som mange andre partiformænd kommer til. Tværtimod.«

Alex Vansoplagh har også selv svært ved at finde den helt præcise årsag til, at Liberal Alliance fundet nye højder i meningsmålingerne.

Foto: Philip Davali Vis mere Foto: Philip Davali

Men han vil alligevel gerne pege på to ting, der kan have gjort udslaget.

»Den ene årsag må være, at der var mange LA-vælgere, som var skuffet op til det seneste valg, men det er jo ikke sådan, at de ikke er liberale af den grund,« siger Alex Vanopslagh og fortsætter:

»Det, at vi har vist gennem det seneste lange stykke tid, at vi er et stabilt parti og spiller en vigtig rolle, gør, at vælgerne vender tilbage.«

Men partiformanden peger også på et nyt tiltag.

For Liberal Alliance har ofte haft godt greb i de unge vælgere. Og de unge vælgere er især på det sociale medie TikTok, hvor partiet også har ført sig frem.

Det viser målingen fra YouGov: Socialdemokratiet - 29,4%

Radikale Venstre - 5,1%

Konservative - 15,6%

Nye Borgerlige - 8,5%

SF - 7,7%

Veganerpartiet - 0,3%

Liberal Alliance - 3,2%

Kristendemokraterne - 0,2%

Dansk Folkeparti - 6,4%

Venstre - 11,9%

Enhedslisten - 7,6%

Alternativet - 0,5%

Moderaterne - 3,0%

Frie Grønne - 0,7%



Undersøgelsen er baseret på interview med 1.243 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 3. - 6. juni 2022.

»Jeg tror ikke, at man skal undervurdere effekten af TikTok. Jeg kan godt afsløre, at jeg var noget skeptisk i forhold til, at vi skulle være på TikTok, men jeg synes, det er fedt, vi kan engagere unge mennesker i politik gennem TikTok,« siger Alex Vanopslagh.

Alex Vanopslagh lægger heller ikke skjul på, at det har været et enormt pres at kæmpe med spærregrænsen i den tid, han har været formand for partiet.

»Jeg har haft mange målinger gennem tiden, som har ligget omkring spærregrænsen. Når man så har en måling, der ligger bedre, så gør det, at skuldrene bliver lidt lettere, og at jeg i højere grad tror på tingene,« siger Alex Vanopslagh.