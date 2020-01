Flere har opfordret Kristian Jensen til at gå efter formandspost i Danmarks Idrætsforbund. Han overvejer det.

Kristian Jensen (V) overvejer at skifte Christiansborgs gange ud med en fremtid som formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Det skriver Politiken.

Den tidligere næstformand i Venstre har ifølge avisens oplysninger fået flere opfordringer til at gå efter posten i forbundet, når den nuværende formand, Niels Nygaard, træder tilbage i maj næste år.

I så fald skal han indstilles af et af de 62 specialforbund til det kampvalg, der finder sted på DIF's årsmøde i maj 2021.

Kristian Jensen undersøger aktivt muligheden og opbakning blandt de forskellige forbund til, at han kan sætte sig i formandsstolen, skriver avisen.

Blandt dem, han har hevet fat i, er Per Bertelsen, formand for Dansk Håndboldforbund, der er et af de største specialforbund i DIF.

- Kristian Jensen har kontaktet mig to gange og sagt, at han er kandidat, og jeg har sagt, at jeg vil gerne se kandidatlisten, før vi træffer beslutning om, hvem det er, vi vil støtte, siger Per Bertelsen til avisen.

V-politikken siger i den forbindelse, at der ikke er truffet nogen beslutning om en eventuel fremtid for ham i DIF.

Han afviste ellers tidligere mandag i et interview med Herning Folkeblad, at han er på vej ud af politik.

Den tidligere V-kronprins har været i politisk modvind de seneste dage, efter at han i et interview med Jyllands-Posten foreslog, at Venstre laver brede økonomisk reformer med regeringen, De Radikale og De Konservative.

Den idé havde Kristian Jensen dog ikke indviet toppen af Venstre i først, og det endte med at koste ham både ordførerskab og samtlige udvalgsposter.

Over for Politiken bekræfter den nuværende DIF-formand, Niels Nygaard, at Kristian Jensen vil komme med en helt anden baggrund de to forgående formænd:

- Jeg kan kun bekræfte, at den normale og traditionelle vej er gået via specialforbundene. Det vil i givet fald være en anden vej end den, vi er vant til, siger Niels Nygaard til Politiken.

- Men som sagt er det op til specialforbundene, hvordan de gerne vil være repræsenteret i DIFs bestyrelse

/ritzau/