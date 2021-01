»Det er ikke værdigt af Støjberg at give Ellemann skylden.«

Det siger Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, kort før han skal behandle sagen om en rigsret i et underudvalg i Udvalget for Forretningsorden.

Venstre besluttede torsdag at støtte en rigsretssag mod Inger Støjberg, der på akavet vis var til stede på mødet.

Efterfølgende har hun i ret klare vendinger udtrykt skuffelse over Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, som hun mener, har givet 'den størst mulige mistillidserklæring', og hun er alt andet end afvisende over for at forlade partiet.

»Jeg er skuffet over, at det er min egen formand, Jakob Ellemann-Jensen, der inviterer resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag mod mig. Det er også derfor, at jeg overvejer, hvad der skal ske. Jeg kan bare konstatere, at det er sådan, det er. Den største mistillidserklæring, man kan give til en kollega i Folketinget, er at rejse en rigsretssag«, sagde Støjberg umiddelbart efter mødet.

Nu skyder Karsten Lauritzen altså tilbage. Han er en af de 32, som stemte for en rigsretssag til mødet, hvor ni, inklusive Støjberg selv, stemte imod. Dermed er Støjberg i åben krig med både Venstres formand og Venstres gruppeformand.

»Jeg synes ikke, at det er en rimelig gengivelse af den debat, vi har haft i Venstres folketingsgruppe at sige, at nogen og slet ikke Jakob Ellemann-Jensen har udvist mistillid til hende,« siger Karsten Lauritzen

»Jeg synes, vi skal have respekt for hinanden. Og jeg synes ikke, at det er nogen særlig værdig udtalelse at give Jakob Ellemann-Jensen skylden i den her sag. Og så skal vi tale værdigt og ordentligt om hinanden. Det ønsker jeg at gøre om Inger Støjberg, og det håber jeg, at hun vil gøre om det parti, som hun siger, hun elsker,« siger han.