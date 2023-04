Det kommer ikke som nogen overraskelse, at Lizette Risgaard trækker sig som formand.

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, søndag morgen.

»Det er simpelthen de færreste, der kan overleve sager af en her kaliber, når først offentligheden får nys om dem,« siger han.

Efter flere dage med uro i fagbevægelsen trækker Lizette Risgaard sig som formand. Det skriver hun i et længere opslag på Facebook.

Her begrunder kalder hun sin beslutning med de mange oplysninger i sagen, står i vejen for Fagbevægelsens arbejde.

»Derfor har jeg besluttet at trække mig som formand for FH. Det har været én af de sværeste beslutninger i mit liv,« skriver Risgaard blandt andet.

Torsdag kunne Ekstra Bladet og Berlingske afsløre, hvordan en række mænd anklager Risgaard for upassende berøringer og grænseoverskridende adfærd.

Kort tid efter afsløringerne valgte Danmarks næststørste fagforening HK at trække støtten til Risgaards formandskab med en begrundelse om nultolerance over for krænkende adfærd.

På et pressemøde fredag morgen undskyldte Lizette Risgaard for sin grænseoverskridende adfærd over for adskillige mandlige kollegaer. Foto: Emil Nicolai Helms Vis mere På et pressemøde fredag morgen undskyldte Lizette Risgaard for sin grænseoverskridende adfærd over for adskillige mandlige kollegaer. Foto: Emil Nicolai Helms

En beslutning som flere medlemsforeninger senere fulgte trop med. Og nu tager FH-formanden konsekvenserne af det.

»Jeg vil sige, at dødsstødet kom med HK's beslutning om at trække stikket, fordi det et stort forbund,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Men det er den rigtige beslutning, fordi den her sag overskygger fagbevægelsens budskaber.«

Søndag er det også kommet frem, at ledelsen i fagbevægelsen også skal undersøges, fordi de i forvejen kendte til en episode, hvor den nu færdige formand havde udvist 'grænseløs adfærd.'

Næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen, er fredag aften blev udpeget som fungerende formand for FH.

Få seneste nyt om sagen i B.T.s liveblog.