Både formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen trækker sig fra deres poster.

Det er en grådkvalt næstformand Kristian Jensen (V), der bekræfter officielt, at han trækker sig fra sin post.

Det gør han på et Comwell-hotel i Brejning nær Vejle i forbindelse med møder i Venstre.

Lars Løkke Rasmussen (V) har ligeledes trukket sig som formand.

Kristian Jensen, der har været skatteminister, udenrigsminister og finansminister, er tydeligt berørt. Han har været næstformand i ti år.

- Jeg tror, vi er mange, der har en del af ansvaret. Jeg skal gerne tage min del af skylden på mig.

- Jeg har forsøgt at være loyal over for det, som jeg mener, er Venstres dna. Det er borgerligt liberal parti.

Han ved endnu ikke, hvorvidt han bliver i politik. Han vil ikke svare på, hvem han synes skal være formand for partiet fremadrettet.

- Det har jeg inden anelse om, det skal jeg ikke blande mig i. Når gamle partiformænd og -næstformænd trækker sig tilbage, skal de ses og ikke høres, siger han.

